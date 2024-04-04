防止分心駕駛 聖荷西改進交通措施

聖荷西宣傳防止司機分心駕駛意識。(Pexels)

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布四月為「警示分心駕駛意識月」（Distracted Driving Awareness Month）。 2024年主題為「駕駛時不要分心，目視前方」，鼓勵駕駛時將注意力集中在道路上，以確保自己和他人的安全，並建議將手機設置為靜音通知以減少干擾。分心駕駛包括轉移注意力的活動，例如使用電話、飲食或使用車載系統。

NHTSA統計數據顯示，2021年分心駕駛導致3522人死亡，占所有交通死亡人數的8%。在聖荷西 ，2024年的前三個月有11人死於交通事故，市交通局將分心駕駛視為一個重大安全問題。最近對聖荷西司機的一項調查發現，44%的受訪者認為分心駕駛是一個嚴重問題。

聯邦疾病管制與預防中心（CDC ）將干擾分為三種類型：視覺干擾、手動干擾和認知干擾。即使免持使用手機，也會導致所有三種類型的干擾。美國國家安全委員會（NSC）的研究發現，駕駛時使用手機可能會錯過一半的周遭環境。

聖荷西正在採取措施，透過實施安全改進來解決分心駕駛問題。其中包括新的交通號誌、改進的人行橫道、標誌和受保護的自行車道。有些交通車道可能會變窄或被拆除以減慢交通速度。

聖荷西計畫於2024年實施多個交通安全項目，以減少與交通相關的死亡和傷害。當局指出，在一個擁有超過100萬人口的城市中，每個人都有責任維護街道安全。如果司機不注意道路，安全項目的效果就會大大降低。

為了幫助司機提高對分心駕駛危害性的認識，聖荷西將於4月在多個地點安裝電子留言板，提醒駕駛員將注意力集中在道路上。