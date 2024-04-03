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屋崙華埠加班警員回歸 最多增4警

記者劉先進／屋崙報導
警局隊長穆尼茲2日參加與華埠社安隊的聯合巡邏。（記者劉先進／攝影）
警局隊長穆尼茲2日參加與華埠社安隊的聯合巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠加班巡邏警員削減兩周後，警局隊長穆尼茲（Robert Muniz）2日表示，最多四個加班警員將於6日（本周六）回歸。算上本來在華埠周邊的專職步行巡邏警員，華埠最多會有五個警員。

東灣台山同鄉會華埠社安隊與屋崙警局2日聯合巡邏，穆尼茲宣布上述消息。華埠社安隊負責人馬作林，屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）、執行總監Tony Trinh，華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh），警員Tony Chang，阿縣警員Bruce Ruan等參加。

巡邏一行走訪的多家華埠商戶都反應，希望增加警力，增強安全感。喜粵居東主黃燕華說︰「前不久在附近停車，有人衝過來猛敲我玻璃，嚇死人了。如今有加班警察回歸，我很開心。」德興孖結商店東主胡幗華表示，目前她的店四點半就打烊。如果警方能增加巡邏，維護治安，她會考慮加長營業時間。

警局隊長穆尼茲2日參加與華埠社安隊的聯合巡邏，與商戶交談。（記者劉先進／攝影）
警局隊長穆尼茲2日參加與華埠社安隊的聯合巡邏，與商戶交談。（記者劉先進／攝影）

考慮到屋崙的治安不佳，加州藍盾醫療保險（Blue Shield of California）、日用品生產商高樂氏公司（The Clorox Company）、凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）和太平洋瓦電（Pacific Gas and Electric Company）上周宣布，合作實施一項耗資1000萬的安全強化計畫，與屋崙警局合作建立上城和市中心安全區（Uptown/Downtown Safe Zone），提高市中心地區的人員可見度和回應性。為社區大使項目提供資金，護送員工往返於當地目的地，包括辦公室、餐館或景點，以改善市中心公共安全。

穆尼茲說，屋崙警局安排在華埠的加班巡邏已經削減兩周，希望最快在周六，安排加班警員回歸。安排是自願性質的，要視報名情況。如果有兩個報名，就是有兩個加班警員，最多達到四個。

東灣台山同鄉會華埠社安隊與屋崙警局2日舉行聯合巡邏。（記者劉先進／攝影）
東灣台山同鄉會華埠社安隊與屋崙警局2日舉行聯合巡邏。（記者劉先進／攝影）

華埠 屋崙 醫療保險

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