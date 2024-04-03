男子刺傷亞裔老婦只判緩刑 社區看法分歧

一名男子刺傷一名亞裔老婦獲緩刑的案件造成舊金山亞太裔社區分歧。（本報檔案照）

一名男子刺傷一名亞裔 老婦卻只被判緩刑的案件，造成舊金山 亞太裔社區分歧。有些人批評懲罰寬鬆無法收警惕之效，有些人則認為把精神病患關進監獄不是治本的辦法。

哈德森廖(Hudson Liao，音譯)與傑瑞米李(Jeremy Lee，音譯)曾是戰友，他們一起在「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)的遊行中並肩前進，抗議法治系統對少數族裔的歧視。

94歲的越華移民安彭(Anh “Peng” Taylor)2021年夏季在路上遭考伊奇(Daniel Cauich)多次以刀刺傷，上個月法官只判考伊奇五年緩刑，因為醫療專家認證考伊奇有精神疾病。

這項判決引發許多不滿，重大的傷害罪竟然不用坐牢？哈德森廖向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，法官應該判他坐牢一段時間，因為考伊奇仍然對社區有威脅，現在官府把精神病患的權益，看成比正常社會大眾的安全更重要，這是本末倒置的作法，那豈不是跟精神病患宣告：「你有病，所以你對亞裔怎麼幹都行」？

傑瑞米李的看法卻剛好相反，他認為法官把「復健」(rehabilitation)放在比較優先的地位，不是用「關監」(incarceration)來解決問題，因為關監無法改善考伊奇的狀態。傑瑞米李是屬於進步派。他認為，亞太裔社區最近四年越來越傾向於「嚴懲犯罪」，他對這個趨勢感到憂心。

法官澤寧 (Kay Tsenin)判決考伊奇五年緩刑後，收到死亡威脅(Death threats)。3月22日一群抗議人士在舊金山高等法院外面示威，連舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)也出席，指責法官的輕判。謝安宜原本求處12年的監禁。

許多亞太裔人士對考伊奇的精神病診斷抱持懷疑態度。抗議召集人何元麗(Lily Ho，音譯)過去九年努力為精神有問題的少年犯尋求復健、避免關監的命運，讓這些孩子成為有益社會的人，但考伊奇的案子讓她對自己「進步」的理念開始反省。她不認為考伊奇真的有精神病：「我們必須承認，有些人真的對公眾是危險的。」