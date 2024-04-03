男子刺傷亞裔老婦只判緩刑 社區看法分歧
一名男子刺傷一名亞裔老婦卻只被判緩刑的案件，造成舊金山亞太裔社區分歧。有些人批評懲罰寬鬆無法收警惕之效，有些人則認為把精神病患關進監獄不是治本的辦法。
哈德森廖(Hudson Liao，音譯)與傑瑞米李(Jeremy Lee，音譯)曾是戰友，他們一起在「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的遊行中並肩前進，抗議法治系統對少數族裔的歧視。
94歲的越華移民安彭(Anh “Peng” Taylor)2021年夏季在路上遭考伊奇(Daniel Cauich)多次以刀刺傷，上個月法官只判考伊奇五年緩刑，因為醫療專家認證考伊奇有精神疾病。
這項判決引發許多不滿，重大的傷害罪竟然不用坐牢？哈德森廖向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，法官應該判他坐牢一段時間，因為考伊奇仍然對社區有威脅，現在官府把精神病患的權益，看成比正常社會大眾的安全更重要，這是本末倒置的作法，那豈不是跟精神病患宣告：「你有病，所以你對亞裔怎麼幹都行」？
傑瑞米李的看法卻剛好相反，他認為法官把「復健」(rehabilitation)放在比較優先的地位，不是用「關監」(incarceration)來解決問題，因為關監無法改善考伊奇的狀態。傑瑞米李是屬於進步派。他認為，亞太裔社區最近四年越來越傾向於「嚴懲犯罪」，他對這個趨勢感到憂心。
法官澤寧 (Kay Tsenin)判決考伊奇五年緩刑後，收到死亡威脅(Death threats)。3月22日一群抗議人士在舊金山高等法院外面示威，連舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)也出席，指責法官的輕判。謝安宜原本求處12年的監禁。
許多亞太裔人士對考伊奇的精神病診斷抱持懷疑態度。抗議召集人何元麗(Lily Ho，音譯)過去九年努力為精神有問題的少年犯尋求復健、避免關監的命運，讓這些孩子成為有益社會的人，但考伊奇的案子讓她對自己「進步」的理念開始反省。她不認為考伊奇真的有精神病：「我們必須承認，有些人真的對公眾是危險的。」
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