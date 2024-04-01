清明節祭祖 華人歷史福地會超度先僑

清明節是重要的中華傳統節日。（記者徐蓓蓓╱攝影）

南灣華人 歷史福地會（SBHCACC)」與「中華歷史文化協會」，將於4月6日上午11時在聖荷西 「華人歷史公墓（Historic Chinese American Cemetery)」舉辦「清明超度先僑」活動。

如今的矽谷所在的聖他克拉拉縣一帶保有的早期華人僑民的歷史遺跡非常有限，其中最重要的一處可能就是聖荷西「華人歷史公墓。」由於當時華人不被允許葬入一般公墓，1902年來自舊金山華埠 的八間華人公司購買了聖荷西Curtner Avenue毗鄰奧克西爾公墓（Oak Hill Cemetery)的一塊140呎寬160呎長的土地，作為華人公墓。

主辦單位表示，公墓內埋葬有超過249位華人先僑。 據說遠早於1902年就已經有華人埋葬於此，並持續到60年代左右。 而早期華人怕遭到破壞，墳墓大都未做標記。但是具體姓名和埋葬地點在一張地圖上都有標識。 目前遺址尚存一塊源自光緒年間的「中華列位先友」牌位。

「南灣華人歷史福地會」是1980年成立的非營利組織，以保護、管理聖荷西「華人歷史公墓」及教育活動為主。福地會紀錄和保存公墓歷史以資歷史研究，並祭奠和緬懷聖他克拉拉縣逝去的華人先僑，同時與社區保持互動讓歷史存留。

本次清明祭掃活動將有一位道長帶領祈禱、焚香並焚燒金銀紙錠給所有在美國沒有親眷而安葬於此的先僑。訪客可以聯繫福地會參加，並參與誦念逝者姓名。