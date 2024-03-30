桑尼維爾市交通 有更便宜選擇
桑尼維爾的居民，可能很快會有便宜的共乘服務(ride-share)可以運用，價格比優步Uber便宜，又比公共交通工具方便。市議會日前一致通過決議案，盡快向聯邦政府與州政府申請贈款。
這項提案在討論時得到居民熱烈的支持，市議會26日以一面倒的票數通過該案。市政府將與矽谷螞蚱(Silicon Valley Hopper，簡稱SV Hopper)共乘服務公司合作，給居民提供廉價的運輸方式。矽谷螞蚱已在庫比蒂諾和聖他克拉拉兩市營運，居民每次搭乘只要付不到5元的車資。
這項措施的經費，可向聯邦或州政府申請贈款。聯邦的經費是向環保署EPA申請，如果得到核准，所有的經費都由這項贈款支付。州政府的經費是向加州交通局申請，如果得到核准，一半的營運費用由州政府負擔，市政府負擔另一半。
這項提案原本是為了幫助從桑尼維爾北區到佛利蒙聯合高中學區去上學的學生，該學區在1980年關閉了桑尼維爾高中，隨後又把整個學區的學校巴士停駛。桑尼維爾北區傳統上是低收入人士聚居的地點，學區給學生VTA的優惠學生票，讓他們搭公車上學。
但如果學生在課後留在學校做課外的活動，特種學生票就不能使用，因此家長提議用SV Hopper來接載學生。另外，對年長或沒有車子的人，這種廉價的交通工具可以替弱勢居民省下不少錢。
一位住在桑尼維爾靠近庫比蒂諾邊界的長者指出，他原本就已在用庫比蒂諾提供的服務，他只要走幾步路進到庫比蒂諾的市界，就可以搭乘，將來如果在桑尼維爾就可以搭乘，那麼司機可以開到他家門前接他，會變得更方便。
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