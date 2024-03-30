桑尼維爾市交通 有更便宜選擇

矽谷螞蚱(SV Hopper)已在庫比蒂諾和聖他克拉拉兩市營運，桑尼維爾的居民很快也將有這項共乘服務。(取自聖他克拉拉市FB)

桑尼維爾的居民，可能很快會有便宜的共乘服務(ride-share)可以運用，價格比優步Uber便宜，又比公共交通工具方便。市議會日前一致通過決議案，盡快向聯邦政府與州政府申請贈款。

這項提案在討論時得到居民熱烈的支持，市議會26日以一面倒的票數通過該案。市政府將與矽谷 螞蚱(Silicon Valley Hopper，簡稱SV Hopper)共乘服務公司合作，給居民提供廉價的運輸方式。矽谷螞蚱已在庫比蒂諾和聖他克拉拉兩市營運，居民每次搭乘只要付不到5元的車資。

這項措施的經費，可向聯邦或州政府申請贈款。聯邦的經費是向環保署EPA申請，如果得到核准，所有的經費都由這項贈款支付。州政府的經費是向加州交通局申請，如果得到核准，一半的營運費用由州政府負擔，市政府負擔另一半。

這項提案原本是為了幫助從桑尼維爾北區到佛利蒙聯合高中學區 去上學的學生，該學區在1980年關閉了桑尼維爾高中，隨後又把整個學區的學校巴士停駛。桑尼維爾北區傳統上是低收入 人士聚居的地點，學區給學生VTA的優惠學生票，讓他們搭公車上學。

但如果學生在課後留在學校做課外的活動，特種學生票就不能使用，因此家長提議用SV Hopper來接載學生。另外，對年長或沒有車子的人，這種廉價的交通工具可以替弱勢居民省下不少錢。

一位住在桑尼維爾靠近庫比蒂諾邊界的長者指出，他原本就已在用庫比蒂諾提供的服務，他只要走幾步路進到庫比蒂諾的市界，就可以搭乘，將來如果在桑尼維爾就可以搭乘，那麼司機可以開到他家門前接他，會變得更方便。