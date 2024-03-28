黃仁勳、查克柏格好交情 玩交換球衣

Meta執行長查克柏格27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了「Jersey swap（球衣交換）」。（翻攝自查克柏格IG）

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳的合照。查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。

輝達上周才風光舉辦了「繪圖處理器技術大會」（GTC），吸引全球上千萬人的目光，被比喻為「AI 界的泰勒絲演唱會」。輝達於此同時也發表了最新 AI 圖形處理器 Blackwell 及首款 AI 晶片 GB200，預計今年下半年即將出貨。

而Meta是輝達的大客戶之一，也全力布局AI領域，積極訓練下一代模型Llama 3。輝達今年底預計出貨的最新B200晶片要價3、4萬美元。GTC大會才剛結束，Meta就率先表示將成為輝達B200首批客戶，年底前還要大買35萬顆主流的H100晶片。

據了解，Meta近期在AI界也有相當高的應用與發揮，在Voicebox AI 模型也有所突破，另外值得注意的是，Meta也搶入硬體市場，已發表上市的Meta Glasses未來很有可能與AI結合，將帶領人類進入下一階段的科技革命。查克柏格27日自己貼出與黃仁勳的合照，兩人無論是交情還是兩間大科技公司的互相合作之情誼，已不言而喻。