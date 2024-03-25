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「歸途」計畫擴大 送更多金山遊民返鄉

記者王子涵╱舊金山報導
安世輝有意恢復「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（記者王子涵╱攝影）
安世輝有意恢復「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（記者王子涵╱攝影）

支持舊金山遊民返回家鄉的服務計畫，在日前的市議會上得到擴大，並成為永久性市府服務項目。預計將有更多遊民得到免費的車票踏上回家的路途。

「歸途」（Homeward Bound）由現任州長、前舊金山市長紐森（Gavin Newsom）提出，在城市庇護所或永久性支持性住房內居住的遊民都可申請。市府工作人員會提前聯繫參與者的家人，為其購買車票和餐食，然後開車將其送到越灣交通中心（Transbay Transit Center）離開。

歸途服務的單人成本僅為400元，對比城市建造一處可負擔住房單元高達120萬元的高昂造價，擴大歸途項目成為合理的選擇。

該提案最初由市議員安世輝（Ahsha Safaí）提出，他也正競選下一任金山市長。他此前曾炮轟市長布里德有意減少歸途項目的服務，導致參與人數在近年來減少。在他的提議中，舊金山公共服務局（San Francisco Human Services Agency）和遊民支持性住房部負責歸途的運營。

自歸途計畫2005年啟動以來，超過1.3萬名無家可歸人士離開了舊金山街頭，返回到家人身邊。後續的調查也顯示，約60%的參與者仍與家人生活在一起。但自2020年開始，參與計畫的人數下降到447人。2021年為271人。

安世輝辦公室統計，2022年到2023年，有341人參與了歸途計畫。「市府差點讓這個項目淹沒在層層的官僚主義當中。」安世輝說。

安世輝表示，市議會的決定標誌著歸途項目「重大擴展」。

「之前的計畫中沒有囊括庇護所的遊民群體。現在我們可以幫助他們，回到所愛的人旁邊，這難以想像。」

在此之前，重罪犯、慣犯、身背輕罪逮捕令的人被排除在外。根據新規，當遊民獲得假釋官或緩刑官的批准後，也可以參加。同時，參與歸途項目的人員若再次回到舊金山，將在兩年內無法再次申請歸途的補助。

安世輝表示，選擇參與歸途的參與者通常住在加州境內，對於這樣短距離歸途的情況，成本只需要不到200元。「這是一種雙贏的局面，既加強了對參與者的支持，也節省了社會服務成本。」

安世輝有意恢復「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（記者王子涵╱攝影）
安世輝有意恢復「歸途」項目，幫助遊民與家人團聚。（記者王子涵╱攝影）

遊民 舊金山 庇護

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