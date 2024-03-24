當年進口賣相差 團購商大虧本

初期進口美國的台灣芭樂奇貨可居，但冷鏈運送技術影響，導致消費者收到品項不佳的芭樂，造成信心大跌，本圖僅供示意圖，非初期進口台灣芭樂。（記者孫愛薇／攝影）

2019年底台灣芭樂獲准進口美國，正值疫情 期間，台灣人蜂擁採買進口芭樂，然而前幾批台灣芭樂抵美卻遭遇凍傷問題，有團購商還遇到芭樂「黑心」問題，由於超過48小時退貨期限無法退貨，團購商損失慘重、掉了商譽，後來再也不想進口台灣芭樂販售。直到冷鏈技術提升，近期進口台灣芭樂受到好評，團購商才開始重新評估進貨。

南灣某團購商表示，疫情期間開放進口台灣芭樂造成華人 間轟動，大家都搶翻了，不管價格多高都買，一箱進口的台灣芭樂22磅上看120美元，手速太慢的消費者搶不到，讓他看到了商機，於是大量進口芭樂。但萬萬沒想到，後來遇到海運空運都大塞車，海運櫃光從基隆港到洛杉磯港 口就要三個月，芭樂到了消費者手上都是凍傷變黑、，許多消費者都要求退款。

雖然供應商提供48小時退貨期，但團購商批貨後轉賣，即便立刻冰冰箱，等消費者收到芭樂、切開來吃的時候，早已過了三天。團購商說，不少消費者一切開就看到芭樂黑心，立刻要求退款，最後損失都是團購商自行吸收，不僅賠錢，還傷害自己的商譽，當下決定不再進口台灣芭樂。

團購商說，台灣進口芭樂冷凍時沒問題，但一旦離開冰箱，溫度上升，芭樂又有網套與塑膠袋，很容易被悶住，外表立刻變黃、內心變黑。團購商說，他甚至嘗試人工開塑膠袋，將芭樂一個一個確認賣相好再販售，但扣掉箱子與塑膠袋，一箱22磅變成20磅，這些都變成成本耗損。