準備近十年 屋崙公布市中心振興計畫

屋崙公布期待已久的「市中心專屬計畫」，目標在增加城市核心地區密度與活力，同時提高生活品質並解決長期存在的族裔與經濟不平等問題。(圖取自屋崙市官網)

屋崙 市終於公布一項期待已久的市中心地區振興計畫，這是個充滿雄心抱負的提案，目標在增加城市核心地區密度與活力，同時提高生活品質並解決長期存在的族裔與經濟不平等問題。

市中心振興計畫已準備了近十年時間，期望在未來20年鼓勵開發商建築房屋、辦公室與文化空間，推動市中心發展。然而，多年來一直面臨挑戰，並因新冠疫情 而進一步遭到打擊。

這項重要計畫被稱為「市中心專屬計畫」(Downtown Specific Plan)，以屋崙市中心位置、歷史與文化，以及主要交通樞紐相鄰性為基礎。計畫建設2萬9000個住房單位，其中有4200間-7200間可能低於市價，再加上1830萬平方英尺的新商業空間，以及50萬平方英尺的工業空間。

從皮爾山(Phi Hill)南端到傑克倫敦廣場(Jack London Square)的1.45平方英里區域，規畫疫情後的新辦公室大樓與住宅大樓，將增加市中心人口密度。也將振興輕工業，為屋崙河口附近的舊基礎設施提供活力。

為了強調與保護屋崙充滿活力的藝術景觀，計畫將創立兩個文化區，讓音樂、視覺藝術與舞蹈更加發展，還有自行車道、綠道與開放空間。

屋崙市長盛桃(Sheng Thao)聲明表示，屋崙市中心具體規畫將指引市中心發展，滿足屋崙未來20年預想的住房、文化、就業與休閒需求，同時保留與增強屋崙居民珍惜的活力文化。規畫與建設部門主任吉爾克里斯特(William Gilchrist)指出，計畫是市中心城市價值重要且持續的寫照。

規畫人員透露，他們近幾年已就提案舉辦數百次會議，並持續謹慎尋求在不增加無家可歸的情況下，鼓勵開發。2017年接獲反饋、認為計畫草案可能是一項「中產階級化計畫」，當局因此改變方向，增加對族裔與經濟正義問題的重視，聘請諮詢顧問分析，並與居民召集小組。

盛桃辦公室表示，儘管計畫項目是在盛桃擔任市長之前多年就開始，但推動制定規則，促使餐廳、酒吧與音樂地點更容易開業，並建立兩個文化區。然而，屋崙目前面臨嚴重預算赤字，先前疫情也帶來挑戰，與許多城市相同，市中心面臨高商業空置率、商店關門、通勤者減少等困境。

柏克萊加大 公共政策教授林德罕(Dan Lindheim)認為計畫值得讚賞，因為強調公平觀念，給了屋崙社會問題、族裔與包容性問題，許多關注。

計畫將於未來幾個月由規畫委員會審查，市議會預計於今夏將就分區與規則改變，進行投票表決。