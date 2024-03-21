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想讓幼兒上私校 家長1周內要決定

編譯林思牧╱綜合報導
圖為舊金山私立名校The Bay School。（取自Google地圖）
圖為舊金山私立名校The Bay School。（取自Google地圖）

加州K-12年級的學生中，大約有10%是上私立學校，但舊金山卻有三分之一是上私立學校。想讓孩子上私立學校的家長，這幾天內就必須做出決定。灣區私校學費已漲至天價，家長與專家提供考慮的條件。

如果要讓孩子上公校，編配學校的結果已出爐，如果要上私校，一個星期內勢必做出決定。灣區的家長似乎特別希望孩子上私校。根據舊金山紀事報的分析，目前要把孩子從K到12年級全部上私校，這13年要花52萬元。

教育專家指出，家長要做決定時，必須充分了解現今幼齡的孩子，在完成整個13年的教育中成本還可能增加，自己必須在財力上能夠因應。私校有許多類別：宗教性的、非營利的、營利的、專精學業的、實驗性的、特殊需求的、國際性的等等。

許多家長認為，花時間去找到適合自己孩子的私校，對孩子的前途與人生是極有益的。加州獨立學校協會(California Association of Independent Schools)的執行總監道凌(Deborah Dowling)指出，私立學校不像公立學校的千篇一律，每個學校都各自成為一個社群，有自己獨特的文化。當家長下功夫去尋找時，可以選一個最適合孩子成長的環境，對孩子確實有好處，但這個尋找的過程可能很花時間。

有一對雙胞胎兒子的舊金山吳氏夫婦認為，最重要的考慮因素是上私校孩子可以迅速升級。兩個孩子在學前班已經上過閱讀與基本算術，吳先生認為如果孩子去公立學校，會覺得課業太無聊，雖然兩個孩子今年秋季開始上私校幼兒班K，到高中畢業可能會花掉夫婦倆100萬元，但他們願意做這樣的犧牲。

但也不是所有的家長都希望孩子念私校。潘瑟(Alexis Panzer)的孩子原來上私校，但當孩子被檢測出患有過動症ADHD以後，她把孩子轉到公立的Harvey Milk小學。她認為，把孩子送到有特殊教育服務(special education services)的公校，才是正確的決定。

舊金山 加州 灣區

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