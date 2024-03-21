聯合廣場商家連環撤 德手工名表反向進駐

舊金山聯合廣場零售店一家接一家關，人氣大減，但德國手工製名錶與多家精品店卻反向進駐，認為灣區是重要市場。(取自灣區捷運BART臉書)

儘管舊金山 市中心原本商店聚集地，現已人氣大減，但是，世界頂級精品手表品牌之一的德國手工製名表品牌「朗格」(A. Lange & Söhne)仍在陷入困境的聯合廣場東側，開設一家新精品手表店。並且，它並不孤單，附近還有其他三家高檔名表店計畫開店。

朗格並不是典型手表零售商店，它的店面被稱為「沙龍」(salon)，位在Geary街140號3樓，而不在1樓。大部分顧客都會提前預約進店，而非閒逛。店裡僅展示幾支手表，大部分空間專門用來接待，設有舒服沙發、酒吧與衣帽間。

朗格手工製名表採用黃金零件，計時精準，一支高檔手工表的零售價格約十萬元。最基本實惠價格手表約為2萬元。公司每年約僅生產5000支手表。

執行長施密德(Wilhelm Schmid)表示，灣區 是重要精品手表市場。在灣區擁有良好信譽，對公司非常重要，顧客通常擁有豐富名表資訊，而不是衝動購買，「當顧客想要一款特定手表時，他們想要的是專家，而非有多個品牌的商店。」朗格專注與富裕客戶建立與維持關係，而非衝高數量，品牌商店不倚賴衝動購買或高客流量。

舊金山零售業銷售量下滑、導致聯合廣場客流量大減，尤其在是Powell街與舊金山購物中心(Emporium San Francisco Centre Mall)內。Nordstrom與梅西百貨 的離開，已掏空當地最大店面，給這座城市主要購物區域帶來不確定性。

然而，例如香奈兒(Chanel)等精品店正在擴展，許多現有手表店目前仍營業。購物中心仍有勞力士(Rolex)、Tourneau、IWC Schaffhausen等名表店。卡地亞(Cartier)、Van Cleef & Arpels兩個高級品牌，也仍還在聯合廣場設有分店。

距離朗格不遠的Post街區，還有更多手表店。包括「Kerns Fine Jewelry」正開設一家勞力士專賣店，隔壁有一家百達翡麗(Patek Philippe)專賣店，手表售價相當高，即使非七位數，也是六位數價格。

施密德認為，城市的手表文化越豐富，越有利於公司發展，因為並不是每個人都擁有相同資金或相同興趣。若店內商品有多樣性，就有機會接觸更多顧客。