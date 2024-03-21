我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

聯合廣場商家連環撤 德手工名表反向進駐

編譯組╱綜合報導
舊金山聯合廣場零售店一家接一家關，人氣大減，但德國手工製名錶與多家精品店卻反向進駐，認為灣區是重要市場。(取自灣區捷運BART臉書)
舊金山聯合廣場零售店一家接一家關，人氣大減，但德國手工製名錶與多家精品店卻反向進駐，認為灣區是重要市場。(取自灣區捷運BART臉書)

儘管舊金山市中心原本商店聚集地，現已人氣大減，但是，世界頂級精品手表品牌之一的德國手工製名表品牌「朗格」(A. Lange & Söhne)仍在陷入困境的聯合廣場東側，開設一家新精品手表店。並且，它並不孤單，附近還有其他三家高檔名表店計畫開店。

朗格並不是典型手表零售商店，它的店面被稱為「沙龍」(salon)，位在Geary街140號3樓，而不在1樓。大部分顧客都會提前預約進店，而非閒逛。店裡僅展示幾支手表，大部分空間專門用來接待，設有舒服沙發、酒吧與衣帽間。

朗格手工製名表採用黃金零件，計時精準，一支高檔手工表的零售價格約十萬元。最基本實惠價格手表約為2萬元。公司每年約僅生產5000支手表。

執行長施密德(Wilhelm Schmid)表示，灣區是重要精品手表市場。在灣區擁有良好信譽，對公司非常重要，顧客通常擁有豐富名表資訊，而不是衝動購買，「當顧客想要一款特定手表時，他們想要的是專家，而非有多個品牌的商店。」朗格專注與富裕客戶建立與維持關係，而非衝高數量，品牌商店不倚賴衝動購買或高客流量。

舊金山零售業銷售量下滑、導致聯合廣場客流量大減，尤其在是Powell街與舊金山購物中心(Emporium San Francisco Centre Mall)內。Nordstrom與梅西百貨的離開，已掏空當地最大店面，給這座城市主要購物區域帶來不確定性。

然而，例如香奈兒(Chanel)等精品店正在擴展，許多現有手表店目前仍營業。購物中心仍有勞力士(Rolex)、Tourneau、IWC Schaffhausen等名表店。卡地亞(Cartier)、Van Cleef & Arpels兩個高級品牌，也仍還在聯合廣場設有分店。

距離朗格不遠的Post街區，還有更多手表店。包括「Kerns Fine Jewelry」正開設一家勞力士專賣店，隔壁有一家百達翡麗(Patek Philippe)專賣店，手表售價相當高，即使非七位數，也是六位數價格。

施密德認為，城市的手表文化越豐富，越有利於公司發展，因為並不是每個人都擁有相同資金或相同興趣。若店內商品有多樣性，就有機會接觸更多顧客。

舊金山 灣區 梅西百貨

上一則

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

下一則

金山市內安裝「車牌讀取器」打擊零售盜竊

延伸閱讀

孟達文宣布電動車充電站計畫 希望2030年擁有5000個路邊充電站

孟達文宣布電動車充電站計畫 希望2030年擁有5000個路邊充電站
舊金山裝33個測速攝影機 地點擇定 可自動開罰單

舊金山裝33個測速攝影機 地點擇定 可自動開罰單
首位新加坡駐舊金山總領事 拜訪中華總會館

首位新加坡駐舊金山總領事 拜訪中華總會館
舊金山婦女歷史月 華裔鄭可欣獲表彰

舊金山婦女歷史月 華裔鄭可欣獲表彰
灣區首屆「中醫日」 布里德頒賀狀肯定

灣區首屆「中醫日」 布里德頒賀狀肯定

熱門新聞

哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

2024-03-15 02:20
現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。(ABC 7電視新聞截圖）

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

2024-03-18 16:09
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
灣區知名活動家孫曉光(左)去世。右為楊安澤。（本報檔案照）

楊安澤競選團隊成員 灣區華人政治活動家孫曉光去世

2024-03-14 17:31
舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen（左）與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。（中央社）

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

2024-03-12 01:36
過去一個多星期以來，聯合航空客機發生多次緊急狀況迫降，多是往返舊金山機場班機 。（美聯社）

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

2024-03-14 02:22

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了