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華人健康促進計畫3月22日講座 精神科醫生談憂鬱症、社交焦慮症

記者江碩涵／聖荷西報導

心理和精神疾病就像我們身體的疾病一樣，都需要診斷，也可以治療。華人健康促進計畫訂於3月22日上午10時30分推出「憂鬱症和社交焦慮症：診斷與治療」視訊講座，特邀兩位精神科醫生(psychiatrist)黃若英、石璇主講。

精神科醫生具有醫生(MD)執照，可開立藥單，是心理疾病藥物治療中的專家，可幫助民眾更清楚認識心理疾病的治療。

黃若英（Alison Hwong, M.D., PhD）是哈佛大學醫學院醫學博士和健康政策學博士，現任史丹福大學和退伍軍人醫院(VA Palo Alto)的精神科助理教授。她的研究專注於患有精神疾病人群面臨的健康不平等。

石璇（Catherine Shir, M.D.）是史丹福大學住院醫師，現任精神科醫生和專業治療師，透過她的私人診所為亞裔和移民社區提供服務。目前她領導史丹福博士後女性科學家的支持小組，並為醫學實習生提供心理治療和精神病學護理。

講座以英文和普通話進行，由黃若英主講憂鬱症，石璇主講社交焦慮症，內容涵蓋憂鬱和社交焦慮的徵兆和症狀、包括藥物等不同的治療選擇。講座完全免費，網路報名：elcaminohealth.org/chi-events。

「華人健康促進計畫」是南灣第一個，也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門。近年推出一系列心理健康講座，可上網查看更多資訊：www.elcaminohealth.org/chivideos。

華人 史丹福大學 憂鬱症

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