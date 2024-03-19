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國際傑人會 辦新春交流聯歡

記者徐蓓蓓/密爾比達報導
國際傑人會世界總會和世界台灣同鄉聯誼總會「2024新春交流聯歡」，嘉賓楊崑山(左起)、吳毓苹、吳睦野、魏德珍、劉寶剛、吳文一等與會。（記者徐蓓蓓／攝影）
國際傑人會世界總會和世界台灣同鄉聯誼總會「2024新春交流聯歡」，嘉賓楊崑山(左起)、吳毓苹、吳睦野、魏德珍、劉寶剛、吳文一等與會。（記者徐蓓蓓／攝影）

國際傑人會世界總會與世界台灣同鄉聯誼總會17日在金山灣區僑教中心舉辦「2024新春交流聯歡」。

本次新春交流聯歡由國際傑人會世界總會會長吳毓苹、世界台灣同鄉聯誼總會會長吳睦野策劃。駐金山灣區台北經文處副處長朱永昌、灣區僑教中心主任莊雅淑等出席了活動。

莊雅淑表示，「傑人會」匯聚及培植社會各界傑出人才，服務社區，關心社區教育及青年議題，令人敬佩。現場還代表僑委會委員長徐佳青頒發賀狀恭喜國際傑人會世界總會吳毓苹連任會長、美國分會總會長魏德珍連任、矽谷分會楊崑山會長接任，感謝吳睦野會長在矽谷分會任內貢獻。

吳毓苹介紹，「國際傑人會」的宗旨是培養倫理品德，成就高尚人格，希望社會諧和。

「傑人會」自1968年在台中成立，在台灣有將近30個分會，目前積極拓展海外分會。現在全世界總共有70個分會。吳毓苹表示希望在今年自己第二年連任期間籌劃10個新的分會成立，到年底卸任時可以達到80個分會的目標，讓「傑人會」的宗旨可以散播到世界各地。

國際傑人會美國總會、北加州國際傑人會、矽谷國際傑人會協辦本次活動。金城銀行、中國信託銀行及國泰銀行為聯歡提供了贊助。

灣區 矽谷 加州

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