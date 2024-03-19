聖縣升級學校健康中心 治理精神危機

青少年精神健康問題日益引起關注。（Jarritos Mexican Soda/Unsplash)

聖他克拉拉縣日昨宣布一項來自縣府和私人捐贈的1320萬元的資金，將用於在40所學校中增設或升級健康中心，豐富行為健康資源，以應對矽谷 學生面臨的日益嚴重的精神健康危機。項目將由「山谷健康基金會（Valley Health Foundation)」管理。

據悉將有28所聖縣中學和高中將新建健康中心，另有12所升級現有的健康中心。設立「健康中心」目的，是在校園內提供一個溫暖和友好的空間。學生可以在此放鬆，接受諮詢或是得到其他健康服務的資訊。

「健康中心」項目的推動者、聖他克拉拉縣議會主席艾倫伯格（Susan Ellenberg)表示，即使在疫情 之前，抑鬱、焦慮、飲食障礙以及其他精神疾病在青少年中的發病率也是不斷上升。「我不希望孩子們害怕求助。希望他們知道如果他們精神健康方面遇到難題並不是他們的錯，而且只要有需要他們就可以得到幫助。」

據悉，每間「健康中心」會配有一名專職人員管理，還有一位醫師做篩查和診斷，提供諮詢及轉診服務。中心會提供從書籍、遊戲到瑜珈和音樂等一系列的活動。

聯邦衛生部長莫西（Vivek Murthy)在2021年發布聲明，確認青少年精神健康為緊急的公共健康議題。甚至在疫情之前，疾控中心的數據就顯示全美高中生因長期悲傷和無望感而無法參加正常活動的比例，已經從26%上升到37%。

矽谷的數據也與此類似。有調查顯示，聖他克拉拉縣和聖馬刁縣有三分之一的中學生曾經有過長期悲傷和無望的感覺；有八分之一的中學生考慮過自殺。其中女生和多元性別LGBTQ 學生所佔比例尤其高。