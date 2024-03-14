車內有人還砸搶 屋崙劫案上升

屋崙警局13日表示，近期全市範圍內，針對車內有人的砸車搶劫事件在增加。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 警局13日表示，近期全市範圍內，專門針對車內有人的砸車搶劫事件在增加。但也強調，類似案件只占搶劫總數的一小部分。

警局說，在最近發生的幾起案件中，受害人要麼坐在車內，要麼在開車暫停，這時有一人或多人靠近。犯罪嫌疑人打破受害者副駕駛一側的車窗，搶走財物。儘管受害者試圖保住自己的物品，但嫌疑人還是壓制住受害者，帶著劫走的財物逃之夭夭。

屋崙華埠 聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）此前表示，民眾停車等紅燈，或者等紅燈右轉，不法分子打破車窗實行搶劫。類似罪案在屋崙飆升。華埠在一月記錄了五起類似案件。

屋崙警局表示，正在積極調查和追蹤當前的這一趨勢。由於調查仍在進行中，警局無法透露具體行動的細節，但指揮官已開始向本市持械搶劫案件激增的地區增派警員。 警局鼓勵任何受害者或知情者致電 510-238-3326。警局也提醒市民，始終觀察該區域並留意可疑人員，因為犯罪嫌疑人的目標是分心的司機。保持冷靜，不要反抗。盡可能將物品存放在後車廂或座位下。如果市民覺得被跟蹤，請將車開到安全的地方，包括警察局或消防站，並致電911。