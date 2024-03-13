員工住家與公司的平均距離 愈來愈遠

新研究顯示，遠距工作方式讓人們的住家離雇主辦公室愈來愈遠。（取自Pexels）

一項新研究顯示，由於遠距工作對職場產生巨大影響，人們的住家離雇主辦公室愈來愈遠，高收入的千禧世代科技工作者更是如此。

這項由史丹福大學和墨西哥自治理工學院（Mexico Autonomous Institute of Technology）共同進行的研究發現，在過去四年中，勞工 住家與雇主辦公室之間的平均距離增加了兩倍多，從2019年的10哩，增加到2023年的27哩。而住家距離辦公室超過50哩的勞工比例也在急劇增加中，從2019年的1%，增加到2023年的5%以上。這項研究的數據來自薪資和人力資源服務公司Gusto，涵蓋全美約6000家小型和中型企業。

研究報告作者史丹福大學經濟學家布魯姆（Nicholas Bloom）表示，這個全國性趨勢的「加強版」是灣區，因為科技和金融業工作者居住在遠離辦公室地區的可能性特別高。這個說法獲得了人口普查 局數據的支持。

人口普查數據顯示，與2019年相比，舊金山 勞工2021年的居住地點可能是灣區其他城市，例如艾姆瑞維爾（Emeryville）、柏克萊、都布林（Dublin）和佛利蒙。部分更遠的城市，包括瓦卡維爾（Vacaville）和曼特卡（Manteca），也吸收了許多來自舊金山的勞工，這些地區與舊金山之間的距離約50到70哩。

數據反映出，舊金山幾乎每個地區都有勞工搬離的現象，是新冠疫情最嚴重時期當地人口大幅減少的原因之一。列治文區和日落區等住宅區與諾布山（Nob Hill）、海耶斯谷（Hayes Valley）及其他中心地區一樣，都受到影響。唯一例外的是南灘（South Beach）和中市場街區，這兩個地區是舊金

山過去十年來成長最快的地區。