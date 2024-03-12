西裔快閃水果攤物美價廉 華人青睞

西裔快閃水果攤受華人青睞。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 是科技公司雲集地方。華人 平時購物多以各家連鎖大型超市為主。但是也有很多人喜歡露天市集輕鬆的氛圍，因而幾乎每個矽谷城市都有自己的農夫市場，通常安排在周末。大家挑挑揀揀，吃吃喝喝，是日常休閒活動之一。

雖然在矽谷科技公司就職的華人和印度裔人數眾多，西裔較少。但在農業種植方面，西裔卻佔比很大。農夫市場很多最受歡迎的攤點都是由西裔經營。他們擅長種植的西紅柿、牛油果、柑橘、西瓜和各類蔬菜，頗受各族裔人士的喜愛。

此外也有西裔小販不時出沒在好市多、沃爾瑪、家得寶這樣大賣場的停車場裡，手捧成箱的草莓、櫻桃、桃子之類的時鮮水果兜售。還有一些開通了中文社交媒體，定期發布信息的西裔小販，已經有了自己專屬的華人顧客群體。

其中有一家專營水果的西裔小販，通過社媒通知顧客時間地點，每周在聖荷西和佛利蒙的固定地點短時售賣。一輛廂型車裝滿了成箱的水果，價格便宜，貨品新鮮還帶有綠葉，因而頗受華人歡迎。

每次廂型車一靠路邊停車，剛在人行道擺出簡易的桌面，一條購買的隊伍就慢慢排起來。有很多接完孩子放學來買的媽媽說，因為孩子愛喝橙汁，這家的橙子新鮮又便宜，正好買上一大包回家榨汁。也有來買橘子給孫輩的奶奶，說這家的橘子比較甜口好吃，但是一份量太大容易壞，因此每次只買半份。

這樣的快閃售賣沒有租金 成本，直接從西裔農場收購來賣，減少了人工和中間環節，因而價格低廉又新鮮。愛種植和西裔和愛買小攤的華人在矽谷也因此形成了一種奇妙的買賣組合。