我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

西裔快閃水果攤物美價廉 華人青睞

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
西裔快閃水果攤受華人青睞。（記者徐蓓蓓╱攝影）
西裔快閃水果攤受華人青睞。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷是科技公司雲集地方。華人平時購物多以各家連鎖大型超市為主。但是也有很多人喜歡露天市集輕鬆的氛圍，因而幾乎每個矽谷城市都有自己的農夫市場，通常安排在周末。大家挑挑揀揀，吃吃喝喝，是日常休閒活動之一。

雖然在矽谷科技公司就職的華人和印度裔人數眾多，西裔較少。但在農業種植方面，西裔卻佔比很大。農夫市場很多最受歡迎的攤點都是由西裔經營。他們擅長種植的西紅柿、牛油果、柑橘、西瓜和各類蔬菜，頗受各族裔人士的喜愛。

此外也有西裔小販不時出沒在好市多、沃爾瑪、家得寶這樣大賣場的停車場裡，手捧成箱的草莓、櫻桃、桃子之類的時鮮水果兜售。還有一些開通了中文社交媒體，定期發布信息的西裔小販，已經有了自己專屬的華人顧客群體。

其中有一家專營水果的西裔小販，通過社媒通知顧客時間地點，每周在聖荷西和佛利蒙的固定地點短時售賣。一輛廂型車裝滿了成箱的水果，價格便宜，貨品新鮮還帶有綠葉，因而頗受華人歡迎。

每次廂型車一靠路邊停車，剛在人行道擺出簡易的桌面，一條購買的隊伍就慢慢排起來。有很多接完孩子放學來買的媽媽說，因為孩子愛喝橙汁，這家的橙子新鮮又便宜，正好買上一大包回家榨汁。也有來買橘子給孫輩的奶奶，說這家的橘子比較甜口好吃，但是一份量太大容易壞，因此每次只買半份。

這樣的快閃售賣沒有租金成本，直接從西裔農場收購來賣，減少了人工和中間環節，因而價格低廉又新鮮。愛種植和西裔和愛買小攤的華人在矽谷也因此形成了一種奇妙的買賣組合。

華人 矽谷 租金

上一則

安世輝批「歸途」遭擱置 提議重啟全額資助遊民回家項目

下一則

布里德訪岡州會館 允提供華埠關鍵公共資源 確保經濟復甦

延伸閱讀

洛城新語／「卷娃」風氣何時休？

洛城新語／「卷娃」風氣何時休？
「卷娃」風氣何時休？

「卷娃」風氣何時休？
灣區就業率強勁成長 樂觀後市

灣區就業率強勁成長 樂觀後市
慈光寺 矽谷科技人精神避難所

慈光寺 矽谷科技人精神避難所
旋轉的愛情（二七）

旋轉的愛情（二七）

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利