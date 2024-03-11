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藍鶯:兩黨一致認同 美對台支持不變

記者李宗敏╱聯合市報導
台商會年會專題演講主講人為AIT執行理事藍鶯（中）。 （記者李宗敏╱攝影）
台商會年會專題演講主講人為AIT執行理事藍鶯（中）。 （記者李宗敏╱攝影）

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯日昨受邀，在舊金山灣區台灣商會2024迎春聯歡晚會暨第29屆年會演講，肯定台灣的重要性，並強調美國對台支持不變。

藍鶯提到，今年恰逢「台灣關係法」45周年，多年來美國的利益沒有改變， 對台灣的政策將維持不變。美國政府對台灣的支持堅如磐石，具有兩黨一致認同的重要性。

藍鶯指出，隨著中華人民共和國對台灣的軍事、經濟和外交腐蝕持續，維持兩岸現狀的關鍵要素，是培養台灣抵禦北京壓力和腐蝕的能力，包括可信的自衛能力。全社會更廣泛地努力將民事和國防機構結合起來；加大台灣的國際空間，讓台灣在全球經濟中的重要地位獲得更廣泛的認識。

談到美台貿易，她表示，去年美國是台灣的第二大貿易夥伴，台灣是美國的第八大貿易夥伴。美國會繼續擴大、加深與台灣的經濟連結，簡化貿易流程，促進雙向互利投資和人工智慧、5G、網路安全和能源等新興領域，幫助台灣實現多元化和投資，並確保有彈性、可靠的供應鏈。

藍鶯說，在蔡英文政府期間，台灣加強防禦和任性的工作發揮了重要作用，在民主、人權、疫情防治等關鍵的全球議題上處於領先地位，使全球使國際社會認識到台灣的重要性，越來越願意為台灣挺身而出。美國繼續支持台灣獲得國際組織的成員資格，敦促台灣加入各種組織，包括世界衛生大會和國際民用航空組織。

藍鶯還提到，美國聯邦以下各級和私營部門也紛紛為台灣發聲，支持促進和平與穩定。各地越來越有興趣了解美國對待台灣政策和方式。許多州和地方政府正在透過貿易、投資、教育交流和姊妹關係擴大與台灣的連結。她表示，台灣講述自己的故事並強調其在世界舞台上的重要性，至關重要，強調了台灣為國際社會提供的價值，並重新構建了敘事，擺脫了僅從美中關係的角度來看待台灣的觀點。

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