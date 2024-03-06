阿縣地檢長前亞裔發言人告官善貞

前阿拉米達縣地檢處發言人李佩蒂狀告官善貞助長反亞裔文化，同時藐視「加州公開紀錄法」。（電視新聞截圖）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）前亞裔 發言人4日對官善貞提出控告，指官善貞助長辦公室的反亞裔文化，還要求員工對媒體隱暪紀錄、規避公開紀錄法令。

於2023年擔任阿拉米達縣地檢長辦公室發言人6個月的李佩蒂（Patti Lee，音譯）在訴狀中表示，官善貞在公開場合稱「媒體和亞裔」是她的敵人，還建立了一個宣揚種族主義觀點和反對提供資訊給媒體的職場。此外，李佩蒂還要求對她精神受到折磨、薪資遭拖欠和律師費用做出150萬元賠償。

李佩蒂說：「本案中主要進行歧視和報復行為的主要違法者之一，正是地檢長官善貞本人。她營造並鼓勵一個接受歧視和報復行為的職場。」

李佩蒂稱自己是一名「吹哨人」（whistleblower），其訴狀中大部分內容都集中在官善貞禁止「柏克萊掃描報」（Berkeley Scanner）記者拉古索（Emilie Raguso）參加記者會後，藐視「加州 公開紀錄法」（California Public Records Act）的行為。

李佩蒂說，她當時協助執行了官善貞這項引起媒體支持者和言論自由團體廣泛譴責的「特定要求」（specific behest）。

曾任職電視新聞記者的李佩蒂表示，在拉古索和包括灣區 新聞集團（Bay Area News Group）在內的其他灣區媒體開始依「加州公開紀錄法」，透過書面要求獲得拒絕拉古索參加記者會決定的相關文件後，官善貞並未根據「加州公開紀錄法」提出回應，而是選擇要求屬下隱藏、刪除和更改紀錄。

李佩蒂表示，她至少在三個不同的場合拒絕在地檢處辦公室的紀錄上簽字，或是向其他同事表達對文件被隱暪感到憂慮。最終，地檢處辦公室告訴灣區新聞集團，他們沒有任何符合要求的文件可以提供。