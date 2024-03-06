我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

阿縣地檢長前亞裔發言人告官善貞

編譯廖宜怡╱綜合報導
前阿拉米達縣地檢處發言人李佩蒂狀告官善貞助長反亞裔文化，同時藐視「加州公開紀錄法」。（電視新聞截圖）
前阿拉米達縣地檢處發言人李佩蒂狀告官善貞助長反亞裔文化，同時藐視「加州公開紀錄法」。（電視新聞截圖）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）前亞裔發言人4日對官善貞提出控告，指官善貞助長辦公室的反亞裔文化，還要求員工對媒體隱暪紀錄、規避公開紀錄法令。

於2023年擔任阿拉米達縣地檢長辦公室發言人6個月的李佩蒂（Patti Lee，音譯）在訴狀中表示，官善貞在公開場合稱「媒體和亞裔」是她的敵人，還建立了一個宣揚種族主義觀點和反對提供資訊給媒體的職場。此外，李佩蒂還要求對她精神受到折磨、薪資遭拖欠和律師費用做出150萬元賠償。

李佩蒂說：「本案中主要進行歧視和報復行為的主要違法者之一，正是地檢長官善貞本人。她營造並鼓勵一個接受歧視和報復行為的職場。」

李佩蒂稱自己是一名「吹哨人」（whistleblower），其訴狀中大部分內容都集中在官善貞禁止「柏克萊掃描報」（Berkeley Scanner）記者拉古索（Emilie Raguso）參加記者會後，藐視「加州公開紀錄法」（California Public Records Act）的行為。

李佩蒂說，她當時協助執行了官善貞這項引起媒體支持者和言論自由團體廣泛譴責的「特定要求」（specific behest）。

曾任職電視新聞記者的李佩蒂表示，在拉古索和包括灣區新聞集團（Bay Area News Group）在內的其他灣區媒體開始依「加州公開紀錄法」，透過書面要求獲得拒絕拉古索參加記者會決定的相關文件後，官善貞並未根據「加州公開紀錄法」提出回應，而是選擇要求屬下隱藏、刪除和更改紀錄。

李佩蒂表示，她至少在三個不同的場合拒絕在地檢處辦公室的紀錄上簽字，或是向其他同事表達對文件被隱暪感到憂慮。最終，地檢處辦公室告訴灣區新聞集團，他們沒有任何符合要求的文件可以提供。

加州 亞裔 灣區

上一則

非裔社區代表加入巡邏屋崙華埠

下一則

IRS直接申報聯邦稅 一般民眾皆可用

延伸閱讀

灣區康柯德通過租金管制 更多城市料跟進

灣區康柯德通過租金管制 更多城市料跟進
罷免阿拉米達縣地檢長官善貞 團體遞交逾12萬簽名

罷免阿拉米達縣地檢長官善貞 團體遞交逾12萬簽名
我心中的灣區：李煥詠旅美水彩畫展開幕

我心中的灣區：李煥詠旅美水彩畫展開幕
舊金山地檢處受害者服務 延伸至多族裔社區

舊金山地檢處受害者服務 延伸至多族裔社區
屋崙社區組織 促阿拉米達縣議會停售屋崙體育館 保護當地工作機會

屋崙社區組織 促阿拉米達縣議會停售屋崙體育館 保護當地工作機會

熱門新聞

舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

2024-02-29 00:13
裴洛西夫婦購入輝達5000股股權，目前利潤約為160萬元，是國會議員年薪7倍。(美聯社)

國會股神…裴洛西丈夫購輝達5000股權 3個月賺160萬

2024-02-27 14:12
舊金山學區學生人數近年來不斷流失，導致資金減少。（美聯社）

舊金山流失萬名學生 2025年將關閉多所學校

2024-03-03 14:00
強大冷風暴侵襲北加州，風雨、風雪將持續到周日。圖為太浩湖附近的雪場。（記者江碩涵／攝影）

強大冷風暴襲加州估持續到周日 氣象學家：暴風雪規模之大數年未見

2024-03-01 22:27
塞拉雪崩中心公告，在各海拔高度的雪崩指數都是紅色危險等級。（受截圖自中心官方網站）

暴雪周末襲太浩湖 華人訂房取消損失破千美元

2024-03-01 19:59

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠