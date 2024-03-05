聖荷西市中心迷你高爾夫吧 體現科技重鎮特色

高球場設計體現聖荷西市中心場景。（記者徐蓓蓓╱攝影）

位於聖荷西 市中心的一家迷你高爾夫吧日前開始對外營業。整個店面設計體現了聖荷西作為矽谷 核心城市的特色，市長馬漢也親臨剪綵。聖荷西市中心疫情 期間不少店舖關閉，至今仍未完全恢復。這家全新的店舖有望為凋敝的第二街地區帶來更多人流。

店主福克斯（Steve Fox)曾經是一位有35年經驗的媒體人。後來在舊金山開設一家迷你高爾夫吧大獲成功。這次在聖荷西市中心開設這家迷你高爾夫吧，希望融入更多本地元素，體現出聖荷西的特點，成為一個個人或公司團隊都能輕鬆隨意渡過一段休閒時光的好地方。

整個店面設計融合了高球和各類科技元素。迷你高爾夫場地設置了多個不同場景，有矽谷象徵的集成電路、芯片製造，也有聖荷西著名的溫徹斯特怪屋、市中心義大利銀行大樓、聖荷西鯊魚隊等，還有西裔亡靈節及淘金時代等場景。

福克斯表示，雖然聖荷西一帶有很不錯的高球練習場，但迷你吧可以拉近人們因為疫情而疏遠的距離。這裡也有對兒童開放的時段，增進家庭成員之間的互動。也希望市中心的科技公司可以利用這裡開展團隊活動。