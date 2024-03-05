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特斯拉棄單 聖荷西派店因禍得福

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖荷西迷你派小店在新聞曝光後生意興隆。（電視新聞截圖）
聖荷西迷你派小店在新聞曝光後生意興隆。（電視新聞截圖）

據ABC新聞報導，遭特斯拉取消訂單的聖荷西派店在新聞曝光後，事件大反轉，獲得社會各界伸出援手，生意興隆。

聖荷西小店The Giving Pies此前收到特斯拉在情人節當天兩千個迷你派的訂單。特斯拉後來又將訂單加倍。小店店主與員工購買了食材並拒絕其他訂單之後，卻突然遭到特斯拉取消訂單。

事件爆光之後的周末，店外的顧客排隊到了大門之外。前來表示支持的聖荷西居民吳怡（Vickie Ngui）說：「我很難過她損失了不少錢。所以我想讓她知道作為一個社區我們會盡可能地幫忙。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan)和前市長里卡多（Sam Liccardo)也希望支持小商業，並且很高興很多其他人已經這麼做了。

馬漢說：「聽到這樣的事情讓人心碎。小商業主好不容易熬過疫情，為了堅持自己喜歡的事業每個月都在掙扎。」他表示，看到門口的隊伍排到了停車場非常高興，「這是大量的社區支持。這才真正的聖荷西。」

店主拉塞塔里內（Voahangy Rasetarinera ）表示，自己從沒想到能獲得這麼多的支持。整個舊金山灣區甚至遠到曼特卡（Manteca）的人都來這裡買派。消息還傳到了世界其他地方。

拉塞塔里內說自己早上看到居然有人從荷蘭通過Paypal給自己付了四美元。

特斯拉執行長馬斯克也在X平台發文表示，他會「把烘焙店這件事變好」，還說「人們應該要相信特斯拉總是力圖做到最好。」

拉塞塔里內希望，大公司能夠記住在合同背後有著活生生的人：「我希望他們能記住每個人的行為都是有影響的，可能是好的也可能是壞的。如果是特斯拉的話，那麼最好還是展現出好的影響。」

不過與其執著於這段不完美的經歷，拉塞塔里內更希望聚焦在她善心的顧客身上。她說：「每個人都有他們的觀點，但內在卻有一顆心靈，這是我所喜歡的。」

聖荷西市長馬漢（中)和前市長里卡多（左)也來表示支持。（電視新聞截圖）
聖荷西市長馬漢（中)和前市長里卡多（左)也來表示支持。（電視新聞截圖）

特斯拉 聖荷西 疫情

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