修正47號提案連署已達45萬 只剩58天還需努力

加州參議員候選人科克林（Yvette Corkrean）在770 Stanyon Street的Kezar Pub酒吧前開展修正加州第47號提案的簽名招集會，她手中拿的是修正案的内容。（記者楊逸辰/攝影）

加州 參議員候選人科克林（Yvette Corkrean）3月2日在舊金山展開「修正加州第47號提案」的連署簽名會，目標在減少加州犯罪行為、恢復城市公共安全。據了解，目前已收集到45萬人連署簽名，距離門檻只剩10萬個簽名，但為了讓修正案能順利成為11月公投 項目之一，主辦單位說，最好能募集到兩倍的連署數量，民眾才有機會真正修正掉47號提案。

第47號提案是2014年11月5日由59%的加州選民投票決定提案通過的。只要是價值不超過950美元的非暴力財產犯罪，皆被定為「輕罪」，而不是先前分類的「重罪」。此案全民為「減少無家可歸、吸毒和盜竊法案」，47號提案因為「刑事判決、輕罪處罰」而聞名，又被稱為「安全街道和安全學校」倡議。不過此案最受人詬病的就是成為加州日後出現「零元購」的元兇。

目前被定爲輕罪的犯罪行為包括：商店行竊罪、竊盜罪、接收被盜財物罪、偽造罪（偽造的支票 、債券或票據）、持有某些非法藥物等罪，金額限制為950美元，且數量得低於一定限制。

修正47號提案的目標，就是讓這些犯罪的「處罰力度」增強，要讓法律將這些犯罪行為重新定義為「重罪」。

「無論何種政治立場的人們都受夠了這種情況，」科克林說，「是時候大家一起努力拯救我們的城市和加州。」其中一名現場連署者表示，「對啊，是時候從罪犯們手中把我們的城市奪回來了。」

除此之外，科克林想讓人們注意修正案中對於持有非法藥物一罪的新規定，即對特定藥物成癮的犯人進行強制性治療，如果他們接受治療，重罪記錄就可以撤銷，他們也不用進監獄。科克林表示，2014年47號提案通過時，還不存在芬太尼這種致死率極高的非法藥物，也不存在最新出現的「trank」這類致死率更高的非法藥物，修正案的改革方向，是想減少犯罪，也能拯救成癮者的生命。

根據科克林統計，目前已收集到45萬個簽名，而州政府「啟動修正提案」的標準是55萬個簽名。科克林說，但如果只收到剛好標準數量的簽名連署，很有可能被檢視簽名內容，而被州務卿否決掉修正議題，爲了保證這一議題能夠在今年11月的公投項目上出現，科克林說，最好能收到標準數量「兩倍」的簽名，也就是最好收到110萬個簽名。

若連署人數通過，州務卿確認修正提案的簽名支持後，接下來將提交給相關州立法機構，並進入立法程序、公共辯論和表決，也因此能否通過第一階段連署，將是最重要的關鍵。「修正47號提案」的公投案，還有58天的時間可收集簽名，科克林呼籲民眾關注此案件。