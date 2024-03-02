洛斯阿圖高中邀方雲華 講授中國文化

方雲華在洛斯阿圖高中傳授中國畫基礎理論與方法，共四個班、100多位高中生參加。（記者葛歆睿 / 攝影）

農曆龍年剛開始，洛斯阿圖高中為提倡多元、推薦中華文化，年後邀請中國美術學院博士方雲華等人到學校講授中華文化，傳授中國畫基礎理論與方法。學生分四個班、共100多位不同族裔高中生参加。

方雲華畢業於中國美術學院的前身浙江美術學院，是文化大革命後的第一批畢業生，後來他又回到中國美院深造，獲博士學位。他在灣區 教授藝術多年，主要訓練學生繪畫藝術的學習研究作為媒介，激發學生想象力、培養創造思維模式及各種創造能力。超過400位學生在方雲華、Emma Zhou等老師與學長、姐幫助下，創造出具有獨特性藝術作品集（art portfolio），被列為傑出的創造人才，並被哈佛、耶鲁、MIT、史丹福等名校大學錄取，比率幾乎達百分之百。

這次洛斯阿圖高中的中國年活動，方雲華卻說，一開始受邀時很掙扎，不知是否能勝任，主要是自己一直是有步驟、系统性循序漸進教學，培養學生成為「創造者」，一般需要八年甚至超過十年以上的累積，且需要老師、學生、家長同心協力；然而這個高中課程是向沒有基礎的學生授課，且還要當場完成創意作品，非常具有挑戰。不過在洛斯阿圖高中Connie Chen與Bernice Wei老師鼓勵下，以及Emma Zhou老師幫助下，還是完成了主流高中的文化活動。

他在洛斯阿圖高中授課時從藝術評析的角度介紹中國文化，以及書法 、國畫、材料、工具等，並以實例賞析名家名作，同時帶著學生實際操作、畫山水風景，也繪出龍年的「龍」，製造過節氛圍。

方雲華說，中國畫與書法同源，變化多端，筆墨簡練但意趣盎然。雖然不可能將平常十多年的課程濃縮在一堂課中，但如同所有藝術學習，大家都從學習開始，加入大膽的試驗與創新，每個人都能呈現出個性強烈的作品，凸顯個人心境與情懷、以及與社會的關係。

這次的客座和快速教學實驗成功，方雲華特別感謝洛斯阿圖高中老師。老師們表示，高中每年都舉辦新年活動，在社區、校内推廣中華文化，豐富多樣性，以促進多元與融合，今年活動更突出龍年主题，教室内外和全校学生聚集處都貼上新年的裝飾品，例如如學生毛筆書畫，以及用紅紙剪的「龍」和「福」，還有用紅餐盤串起来的「龍」。