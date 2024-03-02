我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

矽谷多族裔慶春節 科技業組團表演

記者徐蓓蓓╱山景城報導
矽谷漢服社展示傳統漢服。（記者徐蓓蓓╱攝影）
矽谷漢服社展示傳統漢服。（記者徐蓓蓓╱攝影）

山景城市政府2月10日在社區中心舉辦第二屆「農曆新年慶祝」活動。市長休沃特（Pat Showalter)、加州眾議員波爾曼（Marc Berman)、聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）等地方政要出席了活動並致詞。矽谷多族裔社團在活動現場表演豐富多彩的節目，並現場展示了糖畫、燈籠氣球、年畫、漢服、古琴、麻將象棋等民俗文化。

亞裔人口在矽谷核心城市之一的山景城不斷增長，目前是第三大族裔。山景城市政府注重推進多元文化社區建設，在之前舉辦的第一屆「中文市民領導力學院」學員建議下，去年舉辦第一屆農曆新年慶祝活動。波爾曼與史密提恩現場為山景城「多元文化辦公室」的三位華裔協調員頒發獎狀，表彰她們在推動與中文社區連結方面所做出的貢獻。

今年的慶祝活動除了有來自矽谷各華人團體精彩演出外，還邀請到韓國傳統舞蹈學院老師金日賢領銜表演傳統韓國舞蹈與大鼓；聖荷西「越南舞步」舞蹈團表演越南傳統舞蹈。韓裔與越南族裔也與華人一樣在這一天慶祝農曆新年。

現場演出的演出團體中「Flatdog Bank」是一個完全由矽谷科技業大廠員工組成的流行樂團，他們在工作之餘堅持排練，參加各類公益演出。「載歌在谷」最早是由谷歌工程師為主創立的文化團體，現在已經是以矽谷高科技從業者為主要成員的非營利組織。「拾樂團」是一群熱愛音樂的矽谷青年組成的無伴奏人聲合唱團體，也是2023年全美阿卡貝拉大賽舊金山灣區唯一入圍的華人樂團。而現場表演古琴技藝的「太玄古琴社」成員，也是來自科技大廠的員工。

此外，「山景城長者舞蹈隊」和「美國天使合唱團」的小朋友也呈現了精彩演出。川氏變臉表演將慶祝活動推向高潮。慶祝活動最後在傳統的舞獅表演中圓滿結束。

科技業員工表演現代舞蹈。（記者徐蓓蓓╱攝影）
科技業員工表演現代舞蹈。（記者徐蓓蓓╱攝影）
「越南舞步」舞蹈團的Chieuquan Nguyen老師和小演員們。（記者徐蓓蓓...
「越南舞步」舞蹈團的Chieuquan Nguyen老師和小演員們。（記者徐蓓蓓╱攝影）
川劇「變臉」表演讓現場氣氛熱烈。（記者徐蓓蓓╱攝影）
川劇「變臉」表演讓現場氣氛熱烈。（記者徐蓓蓓╱攝影）
金日賢老師帶領的「韓國傳統舞蹈學院」表演團隊。（記者徐蓓蓓╱攝影）
金日賢老師帶領的「韓國傳統舞蹈學院」表演團隊。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 越南 華人

上一則

矽谷國會議員選舉激烈 史密提恩獲華人社區領袖支持

下一則

加州議員提案 K-12校園常設武裝警察

延伸閱讀

矽谷國會議員選舉激烈 史密提恩獲華人社區領袖支持

矽谷國會議員選舉激烈 史密提恩獲華人社區領袖支持
AI助選員矽谷催票 回答關於候選人問題口吻自然

AI助選員矽谷催票 回答關於候選人問題口吻自然
室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金

室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金
洛城新語╱矽谷的房價 議員也買不起

洛城新語╱矽谷的房價 議員也買不起
2024海外台商精品選拔3╱16說明會

2024海外台商精品選拔3╱16說明會

熱門新聞

特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
舊金山聯合廣場梅西百貨留有諸多家庭的美好記憶。（記者李怡攝影）

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

2024-02-28 13:06
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

2024-02-29 00:13
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

2024-02-26 13:14

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年