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唯一華裔候選人 李志威競選州眾議員 丁右立到場支持

記者王子涵／舊金山報導
競選加州第19區眾議員的華裔候選人李志威（中左），29日來到舊金山華埠中華總會館，為競選造勢。（記者王子涵／攝影）
競選加州第19區眾議員的華裔候選人李志威（中左），29日來到舊金山華埠中華總會館，為競選造勢。（記者王子涵／攝影）

志在接替即將屆滿離任加州第19區眾議員丁右立（Phil Ting）席位的華裔候選人李志威（David Lee），29日來到舊金山華埠中華總會館，為競選造勢。李志威強調，亞裔政治面孔在近年來急劇減少。他作為這個席次唯一的華人競選者，希望得到華裔選民的支持，為華人繼續爭取更多福祉。

競選加州第19區眾議員的華裔候選人李志威（中左），29日來到舊金山華埠中華總會館...
競選加州第19區眾議員的華裔候選人李志威（中左），29日來到舊金山華埠中華總會館，為競選造勢。（記者王子涵／攝影）

為李志威背書的民選官員及社區領袖包括：州眾議員丁右立，前市議員鄧式美、金貞妍、余鼎昂、李麗嫦，資深僑領李焯宗、舊金山社區住客聯會代表黃綺虹、中華總會館中文助理李殿邦、馬氏公所監事長馬劍文等。

前市議長余鼎昂支持李志威。（記者王子涵／攝影）
前市議長余鼎昂支持李志威。（記者王子涵／攝影）

丁右立表示，第19選區是加州亞裔人口第三集中的區域。他談到亞太裔立法核心小組(API Legislative Caucus)在州府的重要作用，在反亞裔仇視風潮中，該小組爭取到總計2億元的撥款，以幫助社區度過難關。

丁右立正幫助李志威與選民接觸、外展工作，與選民建立聯繫。

李志威強調，亞裔政治面孔在近年來急劇減少，他希望得到華裔選民的支持，為華人繼續爭...
李志威強調，亞裔政治面孔在近年來急劇減少，他希望得到華裔選民的支持，為華人繼續爭取更多福祉。（記者王子涵／攝影）

除去亞裔背景，李志威在教育和選民服務的經歷也是其亮點之一。李志威目前在屋崙Laney社區學院擔任亞太裔學生項目主任，幫助低收入、移民和無證學生發聲，融入社會。同時，他在華裔選民教育委員會擔任行政主任，幫助超過10萬名亞裔選民註冊投票。

他表示，丁右立在州議會中有著豐富的工作經驗，是真正的專家和導師，得到他的強力背書是對自己能力的肯定。

李志威說，曾經亞裔市議員占據舊金山市議會一半的席位，包括今天到場的余鼎昂曾是市議長。然而目前市議會中僅有陳詩敏（Connie Chan）一人是亞裔，體現亞裔政治代表的衰退。

前市議員鄧式美支持李志威。（記者王子涵／攝影）
前市議員鄧式美支持李志威。（記者王子涵／攝影）

亞裔 舊金山 華裔

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