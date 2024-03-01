東灣台山同鄉會春宴 回顧23年來時路

東灣台山同鄉會成立23周年暨2024年春宴在2月25日晚間舉行。（記者王子涵／攝影）

東灣台山同鄉會成立23周年暨2024年春宴日昨舉行。台山同鄉會主席馬作林表示，自2001年9月28日成立至今，同鄉會走過23個春秋。歷屆領導成員和全體會員，當中有創會及建會的執著堅持，有以會為家的奉獻進取，都成為東灣台山同鄉會彌足珍貴的精神財富，並成為促進會務由小及大，由弱變強的永恆動力。

台山同鄉會主席馬作林表示，社安隊已巡邏華埠1092天，為華人共同的家園做出貢獻。（記者劉先進／攝影）

近年來，台山同鄉會為弘揚中華民族文化，先後組建舞蹈隊、國術團、醒獅團、太極團、合唱團、雙龍隊等八個表演團隊，開展多樣化的群體活動。同時，為促進中美友好、促進華埠 繁榮付諸實際行動，如參加東灣國慶遊行，屋崙 華埠新年遊行等，並為推進中國台山市與屋崙、阿拉米達市、聖利安市建立友好城市關係，搭建平台。而在2021年3月組建的社安隊也已巡邏華埠1092天，為華人 共同的家園做出貢獻。

東灣台山同鄉會成立23周年暨2024年春宴在2月25日晚間舉行。（記者王子涵／攝影）

中國駐舊金山總領館領事王昆表示，東灣台山同鄉會和舊金山灣區的愛國僑團一起，積極團結僑胞服務僑社，弘揚中華優秀傳統文化，維護華人華僑權益福祉，值得肯定。

他指出，美中關係的好壞和旅美發展僑胞的生存環境息息相關，希望大家發揮自身優勢，講好中國故事，展現華人良好形象，提升華人地位和影響，夯實美中友好的民間社會基礎，為美中關係健康穩定可持續發展貢獻力量。

市長盛桃因事缺席，副市長梅菲爾德（Kimberly Mayfield）代為出席，她祝願華裔社區龍年大吉，健康繁榮，並授予阿拉米達縣警華裔副警長Bruce Ruan感謝狀，以感謝他在粵語社區的服務和貢獻。

市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）祝福大家新年快樂。她表示，台山同鄉會社安隊一直在華埠巡邏，風雨無阻，與警局一同保護社區安全。

華埠促進會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，與會的每一位都是華埠的棟梁，他希望在台山同鄉會的帶領下，繼續促進中美關係的發展。

參加春宴的還有屋崙市議員卡布（Dan Kalb）、法夫（Carroll Fife）、拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran）、阿拉米達市長阿什克拉夫（Marilyn Ezzy Ashcraft）、阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）代表、縣議員譚蓮娜（Lena Tan）代表等。