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第40屆華運會會議 陳朝全接掌主委

記者葛歆睿╱密爾比達報導
在台北駐舊金山經文處長賴銘琪的見證下，華運會原任主委王進德（左）卸下重擔，由陳朝全（右）接任。（記者葛歆睿╱攝影）
在台北駐舊金山經文處長賴銘琪的見證下，華運會原任主委王進德（左）卸下重擔，由陳朝全（右）接任。（記者葛歆睿╱攝影）

第40屆金山灣區華人運動大會22日晚間在南灣僑教中心舉行第一次會議，並進行主任委員交接典禮，前主委王進德卸下重擔，由陳朝全接下。台北駐舊金山經文處長賴銘琪監交，頒發僑委會委員長徐佳青給新舊會長的賀狀及感謝狀，南灣僑教中心主任莊雅淑、僑務秘書許彩鳳到場觀禮祝賀。

賴銘琪代表中華民國政府，感謝華運會在過去這麼多年來籌辦運動比賽的辛勞。他對卸任主委王進德在兩年任期內對華運會的貢獻表示敬意。賴銘琪並恭喜新主委陳朝全，稱讚他歷任僑社重要職務，經驗豐富、熱心助人，過去多年來為華運會提供人力和財力支持，如今願意擔負更多的責任，相信他可以讓華運會愈來愈盛大，吸引更多人參加，繼續做好服務華運會、國民外交工作。

莊雅淑表示，華運會是北加州非常重要的社團，透過大家力量讓僑社藉由運動賽事凝聚在一起，更重要的是讓主流社區認識僑社。她代表僑委會、僑教中心感謝歷任華運會主委的付出，華運會的精神就是無私奉獻的精神，

莊雅淑稱讚王進德熱心公益，從各種賽事的協調，到各召集人、開幕式、分列式，為華運會在主流社區建立了口碑；新上任的陳朝全去年開幕式帶領小樹苗師生參與，讓華運會更加蓬勃朝氣，相信他接任後將秉持傳承華運會精神。

王進德表示，擔任主委的兩年間充滿感恩，他稱大家「情義相挺」，接下來會全力支持新主委。

陳朝全則說，接下重擔會盡自己所能，把華運會精神延續下去，希望可以把分列式辦得更加熱鬧，跟主流接觸更密切。陳朝全向與會人員正式介紹了第40屆華運會團隊，林貴香擔任總顧問、僑務委員呂玉貞擔任執行顧問、王進德擔任顧問、王以芹擔任財務長、陳思如擔任秘書長、賴淑娜擔任總幹事。

第40屆金山灣區華人運動大會在22日舉行第一次會議。（記者葛歆睿╱攝影）
第40屆金山灣區華人運動大會在22日舉行第一次會議。（記者葛歆睿╱攝影）

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