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中華總商會舊金山華埠元宵街會 萬頭攢動

記者楊逸辰／舊金山報導
舞龍、舞獅、武術等中華傳統文化節目層出不窮。（記者楊逸辰／攝影）
舞龍、舞獅、武術等中華傳統文化節目層出不窮。（記者楊逸辰／攝影）

中華總商會（Chinese Chamber of Commerce）主辦的舊金山華埠元宵街會24日拉開帷幕。元宵是華裔農曆春節最後一天，活動囊括逾120個本地商家攤位和特許經營店，為舊金山民眾們提供老少咸宜的娛樂和購物機會。

中華總商會主辦舊金山華埠元宵街會正式拉開帷幕。（記者楊逸辰／攝影）
中華總商會主辦舊金山華埠元宵街會正式拉開帷幕。（記者楊逸辰／攝影）

著名華人公益社區組織華協中心（Chinatown Community Devel...
著名華人公益社區組織華協中心（Chinatown Community Development Center，CCDC）行政主任楊重賢。（記者楊逸辰／攝影）

東華醫院旗下華人保健計畫（CCHP）銷售執行人員鄺致（Ella Kuang）在活...
東華醫院旗下華人保健計畫（CCHP）銷售執行人員鄺致（Ella Kuang）在活動攤位服務大家。（記者楊逸辰／攝影）

現場聲勢浩大、人頭湧動，整條街掛上春節特色大紅燈籠。元宵節日熱鬧氣氛濃厚無比，吸引各族裔人群到華埠。商家售賣年貨、藝術家展現作品、舞蹈家秀出本領。舞龍、舞獅、武術等中華傳統文化節目層出不窮，更有不少人扮演大熊、關公、財神爺、南極仙翁等吉祥角色在人群中脫穎而出，吸引不少群眾與他們合影留念。

有人穿上大熊裝參與活動。（記者楊逸辰／攝影）
有人穿上大熊裝參與活動。（記者楊逸辰／攝影）

華埠元宵街會為舊金山民眾們提供老少咸宜的娛樂和購物機會。（記者楊逸辰／攝影）
華埠元宵街會為舊金山民眾們提供老少咸宜的娛樂和購物機會。（記者楊逸辰／攝影）

有人扮演成南極仙翁、財神爺、關公等吉祥角色參與活動。（記者楊逸辰／攝影）
有人扮演成南極仙翁、財神爺、關公等吉祥角色參與活動。（記者楊逸辰／攝影）

東華醫院是本次參與元宵街會商家之一，鄺致（Ella Kuang）是東華醫院旗下華人保健計畫（CCHP）銷售執行人員，她在活動攤位接受諮詢，並鼓勵社區成員根據個人情況選擇保險計畫，為新年的健康帶來保障。

中華總商會主辦舊金山華埠元宵街會正式拉開帷幕。（記者楊逸辰／攝影）
中華總商會主辦舊金山華埠元宵街會正式拉開帷幕。（記者楊逸辰／攝影）

除商家之外，不少舊金山政府公共服務部門也參與活動。舊金山消防部門（San Francisco Fire Department，SFFD）在活動現場宣傳公共安全，SFFD消防檢查員斯托姆（Calder Storm）對記者表示，華埠節日氣氛熱鬧非凡，SFFD在現場可宣傳各種消防訊息，包括設置滅火器、設計消防逃生通道以及為地震防災等。

SFFD消防檢查員斯托姆（左）提供各種消防訊息。（記者楊逸辰／攝影）
SFFD消防檢查員斯托姆（左）提供各種消防訊息。（記者楊逸辰／攝影）

斯托姆說，慶賀元宵佳節的同時，他想提醒華裔民眾，家中應設置煙霧警報器，因為警報器是防火安全的第一道防線，可提高火災成功逃生的機率。

著名華人公益社區組織華協中心（Chinatown Community Development Center，CCDC）行政主任楊重賢向華埠社區表達感謝，並說，共1000多位社區成員在活動擔任志工，參與人數相當踴躍。

楊重賢表示，他上午9時就到現場，華埠街道Grant Avenue已人山人海，夜間遊行將更精采。他對主辦單位中華總商會所做的領導和組織表示感謝，並說，龍年象徵繁榮的新生，鼓勵所有生肖的人們都出來參與活動，尤其是屬龍的人們。

華埠 舊金山 華人

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