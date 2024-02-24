我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

港男團MIRROR慈善演唱會 6慈善帝后亮相

記者劉先進 ／阿拉米達報導
香港人氣男團MIRROR 世界巡迴演唱會舊金山站（屋崙）將於4月5日在屋崙0akland Arena舉行。（主辦單位提供）
香港人氣男團MIRROR 世界巡迴演唱會舊金山站（屋崙）將於4月5日在屋崙0akland Arena舉行。（主辦單位提供）

屋崙華埠非營利機構家橋驛社（Family Bridges）23日記者會表示，將與Joy Entertainment,V House聯合主辦香港人氣男團MIRROR 世界巡迴演唱會舊金山站（屋崙）演出，時間是4月5日，地點在屋崙0akland Arena。這也是家橋驛社疫情以來4年再次參與舉辦演唱會，收益將會撥作慈善用途，為社區提供服務。

六位慈善皇后和慈善皇帝候選人一起亮相，他們幫助演唱會銷售門票或尋找贊助商，籌集善款。候選人分別是國泰銀行地區經理Francis Lee、Eden園林景觀設計公司的朱景堅（Thomas Zhu）、舊金山Dr. Justin Tin牙科個人助理余永健（Ricky Yu）、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、金門銀行副總裁Fiona Ngan、媒體人董少英（Julia Tung）。

MIRROR首場海外巡迴演出「MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 - North America」金山站，4月5日在屋崙舉行首場演出，這也是灣區唯一的一場MIRROR 演唱會。

家橋驛社運營總監劉愛英（Monica Lau）說，疫情原因，慈善演唱會停了四年，如今重新啟動，面臨挑戰不少。「單靠賣門票還不夠，希望有社區機構的贊助和捐款。」

彭一玲表示，她知道有一幫家橋驛社慈善演唱會的忠實粉絲，會發動他們銷售門票，也透過社媒微信等方式營銷。余永健說，以前也到過家橋驛社做義工，希望此次能獻出一點愛心幫忙，在朋友、社區中廣泛宣傳演唱會，幫助售票。

朱景堅說，希望透過人脈，聯繫五到十家商戶，作為此次演唱會的贊助商，預計每家贊助商贊助500元，「贊助金額會比單純售票有更多資金。」

MIRROR 為香港首隊大型男子跳唱組合，於2018年11月3日出道，12名成員皆為 ViuTV 選秀節目「全民造星」的參賽者，團隊名稱「MIRROR」寓意每人都可獨當一面，一起時就能互相反映無限可能。演唱會門票將於2月24日上午10時通過Ticketmaster 購票系統發售。

6位慈善皇后和慈善皇帝候選人一起亮相。分別是，Fiona Ngan、董少英、彭一...
6位慈善皇后和慈善皇帝候選人一起亮相。分別是，Fiona Ngan、董少英、彭一玲（右一到右三），以及Francis Lee，余永健、朱景堅（左一到左三）。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 疫情 舊金山

上一則

特斯拉下單2000迷你派後取消 聖荷西小店吃悶虧

下一則

柏克萊加大徵台語講師 經文處樂觀其成

延伸閱讀

經典男團「飛輪海」再合體？ 一張照片說出答案

經典男團「飛輪海」再合體？ 一張照片說出答案
歷史街區吸引褪色 金山華埠房價劇跌

歷史街區吸引褪色 金山華埠房價劇跌
泰勒絲魅力難擋 澳洲巡演串珠賣到缺貨

泰勒絲魅力難擋 澳洲巡演串珠賣到缺貨
示威干擾 屋崙市長盛桃宣布擴大安全大使計畫記者會中斷

示威干擾 屋崙市長盛桃宣布擴大安全大使計畫記者會中斷
支持者聚市府挺盛桃 「罷免活動只是他們的報復」

支持者聚市府挺盛桃 「罷免活動只是他們的報復」

熱門新聞

YouTube前執行長沃伊斯基（左）與兒子馬可（中）。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

2024-02-18 01:31
歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

2024-02-22 00:01
這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43
馬斯克推文截圖。（翻攝自X平台）

馬斯克發推譴責抖音引導非法移民進入美國

2024-02-20 16:08

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選