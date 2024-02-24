港男團MIRROR慈善演唱會 6慈善帝后亮相

香港人氣男團MIRROR 世界巡迴演唱會舊金山站（屋崙）將於4月5日在屋崙0akland Arena舉行。（主辦單位提供）

屋崙 華埠非營利機構家橋驛社（Family Bridges）23日記者會表示，將與Joy Entertainment,V House聯合主辦香港人氣男團MIRROR 世界巡迴演唱會舊金山 站（屋崙）演出，時間是4月5日，地點在屋崙0akland Arena。這也是家橋驛社疫情 以來4年再次參與舉辦演唱會，收益將會撥作慈善用途，為社區提供服務。

六位慈善皇后和慈善皇帝候選人一起亮相，他們幫助演唱會銷售門票或尋找贊助商，籌集善款。候選人分別是國泰銀行地區經理Francis Lee、Eden園林景觀設計公司的朱景堅（Thomas Zhu）、舊金山Dr. Justin Tin牙科個人助理余永健（Ricky Yu）、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、金門銀行副總裁Fiona Ngan、媒體人董少英（Julia Tung）。

MIRROR首場海外巡迴演出「MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 - North America」金山站，4月5日在屋崙舉行首場演出，這也是灣區唯一的一場MIRROR 演唱會。

家橋驛社運營總監劉愛英（Monica Lau）說，疫情原因，慈善演唱會停了四年，如今重新啟動，面臨挑戰不少。「單靠賣門票還不夠，希望有社區機構的贊助和捐款。」

彭一玲表示，她知道有一幫家橋驛社慈善演唱會的忠實粉絲，會發動他們銷售門票，也透過社媒微信等方式營銷。余永健說，以前也到過家橋驛社做義工，希望此次能獻出一點愛心幫忙，在朋友、社區中廣泛宣傳演唱會，幫助售票。

朱景堅說，希望透過人脈，聯繫五到十家商戶，作為此次演唱會的贊助商，預計每家贊助商贊助500元，「贊助金額會比單純售票有更多資金。」

MIRROR 為香港首隊大型男子跳唱組合，於2018年11月3日出道，12名成員皆為 ViuTV 選秀節目「全民造星」的參賽者，團隊名稱「MIRROR」寓意每人都可獨當一面，一起時就能互相反映無限可能。演唱會門票將於2月24日上午10時通過Ticketmaster 購票系統發售。