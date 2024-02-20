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矽谷華裔工程師 做「纏花」平衡身心

記者孫愛薇╱聖荷西報導
製作纏花需要細心與耐心，以銅線在卡紙上纏繞，線要完全包裹住卡紙，不能露出縫隙。（受訪者提供）
製作纏花需要細心與耐心，以銅線在卡紙上纏繞，線要完全包裹住卡紙，不能露出縫隙。（受訪者提供）

華裔矽谷工程師Gigi Yu一年多前發現傳統纏花工藝，開始投入研究，在自己下班閒暇之餘製作出一朵朵美不勝收的國風纏花；未來還想繼續推廣纏花傳統工藝，讓灣區有更多人認識傳統纏花之美。

纏花是一項傳統手工藝，以卡紙做為花瓣葉片的主結構，纏繞上各色的細線，組合成一朵朵細絲纏繞的錦繡花卉，台灣與大陸皆有纏花手藝的傳承製作。在台灣，纏花則稱為閩南語的「春仔花」；目前中國廈門與多處地區仍有纏花工藝產業存在。

近年中國興起漢服文化，就連在北加也有不少漢服活動。Gigi 在矽谷華人穿漢服活動中，開始她的漢服之旅。買了漢服的Gigi發現華服還需要美飾，穿著漢服搭配上頭飾更好看。然而，在美國買不到國風頭飾，從中國寄來也容易損壞，她開始嘗試自己做國風頭飾。

她先從網路上販售的纏花材料包開始做，有教程與各種需要的材料。沒想到開始做纏花後，發現做這項手藝的過程很舒壓。她說：「做的時候，繞線都需要很細緻、很慢的纏繞，一做纏花就覺得很靜心。」

自從找到這項嗜好後，Gigi每天下班都要纏上兩片花瓣，不僅能製作出美麗的作品，發揚纏花工藝，還平衡了身心靈，在高壓的矽谷工作環境下，做纏花舒緩了Gigi工作上的急促與壓力。

製作纏花最重要的就是細心與耐心，纏花主要是以銅線在卡紙上纏繞，線要完全包裹住卡紙，不能露出縫隙，線的紋路要越整齊越好。基礎型的纏花，形狀與角度都比較平緩，難度不高。但像是牡丹或是玫瑰，花瓣的弧度較大，就需要很仔細調整線的角度，銅線才能卡在卡紙上，不至於滑線，有時候線的角度不好，就會鬆動滑掉，這時候要仔細地將線退回，重新再纏繞一次。最基礎的一款小花，將線纏繞就需要花費至少半個小時，整個頭飾作品大概需要花費四到六小時製作，Gigi只能利用下班時間製作纏花，想要做完一個作品，通常需要兩周。

隨著做纏花的熟練度上升，Gigi開始了自己的原創設計，在靈感缺乏時，還發揮工程師專長，使用生成式人工智慧工具（Generative AI），啟發對於花型與配色的創作靈感。

一款Gigi原創的紫色菊花頭飾，取有菊花品行高潔的寓意，選用Gigi自己喜歡的紫色，搭配在一起做成原創作品。Gigi甚至復刻了故宮文物的款式，兩隻蝴蝶的造型，以傳統文物為起點，以纏花基礎再添上繪製圖案。另有一款仿點翠風格的作品，這是結合金屬與羽毛的中國傳統工藝，「翠」即翠鳥的羽毛，Gigi用纏花工藝仿造點翠工藝的配色與造型，打造一款混合國風頭飾。

Gigi建議，對纏花工藝有興趣的人，可以先上網路查詢資料。現在網路影音資源都非常充沛，購買一個材料包，跟著網路教程慢慢做，逐步熟悉技巧後就可嘗試自己配色，甚至可以挑戰難度更高的花形。

她將自己製作纏花作品在北加活動中展示，不少人都對於灣區有這麼精美的工藝讚嘆不已。對於未來，Gigi希望不僅持續精進纏花技巧，累積更多作品，爭取參加手工藝活動，向更多人展示這項傳統文化。

仿傳統點翠工藝風格的纏花作品，蝴蝶雙飛款（下）是復刻故宮文物，展現出古典美。（受...
仿傳統點翠工藝風格的纏花作品，蝴蝶雙飛款（下）是復刻故宮文物，展現出古典美。（受訪者提供）
難度較高的纏花技巧，要在有弧度的花瓣卡紙上纏繞上銅線，極需要耐心。（受訪者提供）
難度較高的纏花技巧，要在有弧度的花瓣卡紙上纏繞上銅線，極需要耐心。（受訪者提供）
Gigi原創的紫色菊花頭飾，取菊花品行高潔的寓意，整體搭配高貴典雅。（受訪者提供...
Gigi原創的紫色菊花頭飾，取菊花品行高潔的寓意，整體搭配高貴典雅。（受訪者提供）

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