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聖荷西Goolge交通村預定地 準備拆除

編譯組／綜合報導
Goolge並未忘記其在聖荷西西區市中心的交通村計畫，即將開始拆除工作。 (取自官網)
Goolge並未忘記其在聖荷西西區市中心的交通村計畫，即將開始拆除工作。 (取自官網)

聖荷西信使報(Mercury News)報導，Google計劃拆除聖荷西(San Jose)市中心原Orchard Supply Hardware設施的一部分，此舉表明這家科技巨頭並沒有 「忘記 」其交通村項目。

即將開始的推土機拆除工作表明，這家搜尋引擎巨頭仍在進行該項目的前期工作，為其在聖荷西市中心西部邊緣打造一個新社區的宏偉計劃做好準備。

土地使用諮詢公司 Silicon Valley Synergy 總裁施特勒（Bob Staedler）在給「信使報」的一封電子郵件中說：「拆除這棟建築，將為Goolge在如何使用這塊開發用地方面提供靈活性。」

Webcor 公司是一家資深的總承包商，它得以承接拆除該地塊上老店 Orchard Supply Hardware 大樓的任務。該公司於1月31日向Goolge擬建的交通村（即西區下城）的鄰居們散發了一份傳單，稱Goolge正在考慮拆除位於西San Carlos街720號的一棟建築，該建築是五金店建築群的舊區。

「這項工程計劃於2024年2月開工，2024 年5月底完工，」這家老牌建築公司在發給該地區居民的一封信中說，「施工時間為周一至周五的上午7點至下午5點。」

Goolge發言人證實了這項拆除計畫。施特勒說：「在該地區活動較少的時候進行這項工作，可以降低對附近居民的影響。」

這家搜尋引擎巨頭在聖荷西市中心建造的交通村，位於一片由低矮、不顯眼的建築組成的舊工業區，預計將建成 730萬平方英尺的辦公樓、4000個住宅單元、50萬平方英尺的零售空間（包括商店和餐館）、300 間酒店客房和 15英畝的開放空間。Goolge預計將在新社區僱用多達2萬名員工。

2023年2月，Goolge表示正在重新評估西區市中心的開發時間表，引發了公眾對於科技巨頭可能退出該項目的猜測。該公司尚未明確市中心項目的新時間表。

聖荷西 Google

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