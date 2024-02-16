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獲400萬資助 阿縣設零售起訴小組

記者劉先進 ／屋崙報導
阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室說，得益於州府和阿縣的400萬資助，今年1月啟動該辦公室有組織零售犯罪垂直起訴小組，專門打擊有組織零售盜竊行為。（記者劉先進 ／攝影）
阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室說，得益於州府和阿縣的400萬資助，今年1月啟動該辦公室有組織零售犯罪垂直起訴小組，專門打擊有組織零售盜竊行為。（記者劉先進 ／攝影）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室日前表示，受益於州府和阿縣400萬元的資助，今年1月該辦公室啟動組織零售犯罪垂直起訴小組，專門打擊組織零售盜竊行為。地方警員機構現正轉介零售盜竊案件，用來調查和起訴。

州府也有類似垂直起訴部門，安排一名檢察官自始至終負責有組織零售盜竊案件（例如，從初審過堂到判決）。在這種模式下，受害人、證人和受影響的執法人員在整個過程中只有一個聯繫點。

地檢長辦公室的行政和運營部助理主管安德森（Tara Regan Anderson）說，得益於州政府資助的一筆總計400萬元的投資和檢察官辦公室的資助，垂直起訴小組現已開始運作。起訴小組透過與全縣的執法機構、零售商和小企業合作，採取重點突出的方法，摧毀犯罪背後的運作基礎。

這項工作涉及灣區鄰縣檢察官共用數據、犯罪分析和調查工具，以成功起訴被控參與有組織零售盜竊計畫的被告。最終解決案件，為遭受零售盜竊重創的零售商伸張正義。

早在2023年 9 月，阿縣地檢長辦公室就獲得了一筆200萬元撥款，用來建立一個垂直起訴部門，打擊有組織的零售盜竊行為。該辦公室是全州13個獲得此項競爭性撥款的地區檢察官辦公室之一。根據2022 年州預算法，這筆資金由州和社區矯正委員會管理。為確保這些起訴在阿拉米達縣卓有成效，官善貞辦公室還從其辦公室預算中為該計畫再撥款200萬。

官善貞說，垂直起訴要求一名檢察官自始至終負責有組織零售盜竊案件。這類案件非常複雜且具有挑戰性，她將確保團隊有足夠的實力來實現追究犯罪者責任的目標，並扼制推動這類盜竊行為的需求。

阿縣垂直起訴小組由兩名地區副檢察官、兩名檢查員、一名高級項目專家和兩名數據分析師組成，由地區首席助理檢察官小布魯斯（Otis Bruce Jr.）直接領導。從一月份開始，起訴小組成員就深入社區，傾聽店主們的擔憂。

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