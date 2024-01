華埠「藝在棱角」揭幕 全新藝術燈籠亮相

26日晚,華埠都板街800號的藝術中心「藝在棱角」(Edge on the Square)正式揭幕了藝術家吉布森(Brittany Gipson)為華人新年設計的新型現代藝術燈籠作品《棱鏡幻變》。(圖片來源:AsAmNews)

華埠 都板街800號的藝術中心「藝在棱角」(Edge on the Square)26日晚正式揭幕,這也是藝術家吉布森(Brittany Gipson)為華人 新年設計的新型現代藝術燈籠作品「棱鏡幻變」。

「棱鏡幻變」是場域特定的燈光裝置,吉布森以燈籠來擺布光線和顏色,裝置的設計特意與周邊環境互動,不但提供照明,也替公共空間平添喜氣,呈現獨一無二、隨四周景物變化的光線與光彩遊戲。這些燈籠光彩奪目,代表這裡和社區閃耀互映照的「光」,也反映附近巷弄街頭之歷史和當下實況,以及未來各種可能。

組織創辦人勞微笑(Lily Lo)表示,透過燈籠的色彩和燈光,讓華埠感覺安全,也讓大家賓至如歸,疫情重創社區經濟,不少商店承受不住相繼結業,加上針對亞裔 的仇恨暴力,華埠仍身受其害。她說,這些燈籠乘載的意思、實際的功能,更為深遠。

吉布森是跨界裝置藝術家,擅長用普通和廢棄物,從物理上改造地景。她表示,這些新型燈籠由丙烯酸和各種濾光膜製成。她使用標誌性的紅色流蘇來向傳統華埠燈籠致敬。

她說,其實她最感興趣的還是用光作為材料,她想讓這些燈籠對城市景觀進行反映,以此將華埠本身納入作品的一部分。吉布森年輕時曾在華埠爲華人新年建造花車。她說,自己了解農曆新年的意義和慶祝活動,她設計的新型藝術燈籠可以幫助在傳統與現代之間架起一座橋梁。

自去年一月開幕以來,藝在棱角舉辦的多項活動,持續與社區攜手協力,振興華埠的社會、文化及經濟環境。「棱鏡幻變」同時得到本土組織「美化華埠行動委員會」支持,該組織也是這些奪目亮眼紅燈籠的幕後推手。

能為華埠加添薪火,藝在棱角感到非常興奮。執行總監李燕玲(Joanne Lee)強調,透過掌控當代藝術推動變革的力量,以創意帶來實際改變和影響,機會是無限的。