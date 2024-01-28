我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

華埠「藝在棱角」揭幕 全新藝術燈籠亮相

記者楊逸辰／舊金山報導
26日晚，華埠都板街800號的藝術中心「藝在棱角」（Edge on the Square）正式揭幕了藝術家吉布森（Brittany Gipson）為華人新年設計的新型現代藝術燈籠作品《棱鏡幻變》。（圖片來源：AsAmNews）
26日晚，華埠都板街800號的藝術中心「藝在棱角」（Edge on the Square）正式揭幕了藝術家吉布森（Brittany Gipson）為華人新年設計的新型現代藝術燈籠作品《棱鏡幻變》。（圖片來源：AsAmNews）

華埠都板街800號的藝術中心「藝在棱角」（Edge on the Square）26日晚正式揭幕，這也是藝術家吉布森（Brittany Gipson）為華人新年設計的新型現代藝術燈籠作品「棱鏡幻變」。

「棱鏡幻變」是場域特定的燈光裝置，吉布森以燈籠來擺布光線和顏色，裝置的設計特意與周邊環境互動，不但提供照明，也替公共空間平添喜氣，呈現獨一無二、隨四周景物變化的光線與光彩遊戲。這些燈籠光彩奪目，代表這裡和社區閃耀互映照的「光」，也反映附近巷弄街頭之歷史和當下實況，以及未來各種可能。

組織創辦人勞微笑（Lily Lo）表示，透過燈籠的色彩和燈光，讓華埠感覺安全，也讓大家賓至如歸，疫情重創社區經濟，不少商店承受不住相繼結業，加上針對亞裔的仇恨暴力，華埠仍身受其害。她說，這些燈籠乘載的意思、實際的功能，更為深遠。

吉布森是跨界裝置藝術家，擅長用普通和廢棄物，從物理上改造地景。她表示，這些新型燈籠由丙烯酸和各種濾光膜製成。她使用標誌性的紅色流蘇來向傳統華埠燈籠致敬。

她說，其實她最感興趣的還是用光作為材料，她想讓這些燈籠對城市景觀進行反映，以此將華埠本身納入作品的一部分。吉布森年輕時曾在華埠爲華人新年建造花車。她說，自己了解農曆新年的意義和慶祝活動，她設計的新型藝術燈籠可以幫助在傳統與現代之間架起一座橋梁。

自去年一月開幕以來，藝在棱角舉辦的多項活動，持續與社區攜手協力，振興華埠的社會、文化及經濟環境。「棱鏡幻變」同時得到本土組織「美化華埠行動委員會」支持，該組織也是這些奪目亮眼紅燈籠的幕後推手。

能為華埠加添薪火，藝在棱角感到非常興奮。執行總監李燕玲（Joanne Lee）強調，透過掌控當代藝術推動變革的力量，以創意帶來實際改變和影響，機會是無限的。

「藝在棱角」將在2月24日華埠新年遊行中舉辦更多活動，支持當地藝術家和企業。

作者吉布森是一名跨界裝置藝術家，擅長利用普通和廢棄的物料，從物理上改造地景。（圖...
作者吉布森是一名跨界裝置藝術家，擅長利用普通和廢棄的物料，從物理上改造地景。（圖片來源：Edge on the Square）
「藝在棱角」（Edge on the Square）是位於華埠都板街800號的藝...
「藝在棱角」（Edge on the Square）是位於華埠都板街800號的藝術中心。（記者楊逸辰/攝影）
執行總監李燕玲（左）和首席策展人許君瑜（右）在新型藝術燈籠下。（記者楊逸辰/攝影...
執行總監李燕玲（左）和首席策展人許君瑜（右）在新型藝術燈籠下。（記者楊逸辰/攝影）

華埠 華人 亞裔

上一則

屋崙華埠街會 市長打廣告讚烤鴨

下一則

笛洋新展結合AR 展現女性時裝變遷

延伸閱讀

迎春年節展/李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心

迎春年節展/李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
農曆新年將至 市警華埠辦安全大會

農曆新年將至 市警華埠辦安全大會
藝術生想拿O1簽證 作品是關鍵

藝術生想拿O1簽證 作品是關鍵
華埠遇火遭關閉書店 「Yu & Me」明重開

華埠遇火遭關閉書店 「Yu & Me」明重開

熱門新聞

矽谷谷歌華裔工程師陳立人（Liren Chen）家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

2024-01-20 18:19
27歲華裔谷歌工程師陳立人（音譯，Liren Chen）因涉嫌蓄意殺害太太，已被聖他克拉拉現檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

2024-01-20 03:03
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
蘋果關閉Infinite Loop前總部第一家專賣店。(Google Maps)

果粉哀號…舊金山蘋果舊總部第1家專賣店 將熄燈

2024-01-22 12:53
矽谷華裔谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人，原預計1月24日下午1時30分左右應該出庭，但又因故不出庭，圖為負責此案的聖他克拉拉縣檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)，本報此次獲得獨家法庭攝影權。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

2024-01-24 17:03
圖為聖他克拉拉縣主監獄。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

2024-01-23 19:13

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜