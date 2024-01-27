E提案增強警察權力獲支持 籌資百萬 遙遙領先

增強警察權力的E提案籌集資金破百萬，成3月初選籌集資金最多的提案。（記者李怡╱攝影）

舊金山 3月競選，各方支持者為多項提案投入了大量資金。目前明顯領先的是E提案，已籌集超過100萬元，此提案支持舊金山警方在車輛追捕和監控技術方面有更多靈活性。

舊金山道德委員會表示，截至上周日，支持E提案的團體已籌集101萬元，成為3月5日選舉中籌款最多的提案。反對E提案陣營目前已籌10萬元。

舊金山市長布里德（London Breed）提出的E提案，將允許執法部門部署安全攝影機和車牌讀取器、使用無人機監控特定犯罪，並使警察更容易追捕嫌疑人。該提案還要求負責監督警察部門的警察委員會，在提出新政策時收集社區回饋，並考慮其規則對警察辦公效率的影響。

這項提案旨在增強警察的權力。Ripple等科技巨頭公司向支持E 提案的委員會捐贈了25萬元。 還有幾筆值得注意的捐款包括來自創投家Jeremy Liew，以及當地科技和金融公司的捐款。

E提案的主要對手是北加州 美國公民自由聯盟。該聯盟組織並向一個委員會捐贈了10萬元，以推翻此提案。該公民自由組織認為，E號提案將破壞來之不易的警察改革，並削弱對舊金山警察局的監督。

挑戰布里德市長職位的非營利組織創始人羅瑞德（Daniel Lurie）也組織了一個委員會支持E提案。 羅瑞德是一位高效的籌款人，也是李維家族（Levi Strauss）財富的繼承人。成立委員會後，他可以籌集大量資金來支持E號提案，同時提高他的知名度，並體現他公共安全捍衛者的立場 。

不到一周的時間，羅瑞德的委員會就取得了豐碩成果。捐款來自包括他的藝術家兄弟Ari Lurie 的25萬元，投資 者Jonathan Adam Gans的5萬元；慈善家Catherine Schwab Paige的10萬元，家居裝飾網站One Kings Lane創始人Alison Gelb Pincus的5萬元，總共近50萬元。

其他提案方面，道德委員會的資料顯示，A提案是一項價值3億元的經濟適用房債券，目前其支持者已籌集了33萬元。C提案籌集了5萬8000元，此提案將免除房產從辦公用途轉為住宅用途的稅收。

D提案將修改當地的道德法律，僅籌集了2300 元。G提案的支持者已籌集2000元，此提案敦促舊金山聯合學區恢復中學代數。