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聖馬刁議會通過 禁AI取代縣府雇員工作

記者王子涵╱舊金山報導
聖馬刁縣第三區縣議員穆勒提出，加州首個AI不得代替縣府雇員工作、只得用做輔助工具的法案。（聖馬刁縣府提供）
聖馬刁縣第三區縣議員穆勒提出，加州首個AI不得代替縣府雇員工作、只得用做輔助工具的法案。（聖馬刁縣府提供）

人工智能AI技術強勁的發展勢頭，讓不少行業的從業者感到焦慮，擔心自己的工作被AI取代。聖馬刁縣議會23日首創先河，全票批准了加州首個AI不得代替縣府雇員工作、只得用做輔助工具的法案。

該法案由第三區縣議員穆勒（Ray Mueller）提出。他認為，人工智能在未來會削減縣府職員的工作福利。縣府計畫將一直保留受影響的職位直至空缺，而不會因為AI技術的應用而裁撤職位。穆勒強調，縣府會同時積極投資AI技術培訓項目，以提高工作效率。

根據高盛集團（The Goldman Sachs）2023年3月報告，如果AI技術發展如預期的話，勞工市場將面臨巨大波動。根據數據，歐美勞工市場接近三分之二工作崗位將受到AI自動化等技術的影響或取代，目前AI發展的技術已經有能力取代四分之一的工作，這預計是3億個全職工作的體量。

穆勒表示，將近100年前，著名經濟學家凱恩斯（John Keynes）就曾警告，人類發現節約勞動力方法的速度，將超過發現新勞動力的速度，從而導致技術性失業。政策制定者必須平衡AI技術的應用，而不犧牲人類勞動力的繁榮。他認為，我們必須要問，技術的應用是否能夠創造新的就業機會，提高集體生活的質量，而不是僅僅消除對勞動力的需求？只有這樣，才能確保本縣居民的公共健康和經濟穩定。

聖馬刁縣勞工議會執行長林德（Julie Lind）表示，隨著技術的進步，必須以負責任的方式進行改革，而不是犧牲大量的勞動力為代價。

提案通過後，聖馬刁縣將定期評估AI對就業的影響，調整縣府的招聘策略並為其他的政策提供信息參考，以保持該縣整體的就業率。

聖馬刁縣第三區縣議員穆勒提出，加州首個AI不得代替縣府僱員工作、只得用作輔助工具...
聖馬刁縣第三區縣議員穆勒提出，加州首個AI不得代替縣府僱員工作、只得用作輔助工具的法案。（聖馬刁縣府提供）

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