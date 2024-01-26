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新年度 灣區科技業公司持續裁員

編譯組╱綜合報導
科技產業裁員持續，包括LinkedIn、Cruise、Carbon等公司已最新公布裁員計畫，共將裁員超過1000人。(圖截取自電視畫面)
科技產業裁員持續，包括LinkedIn、Cruise、Carbon等公司已最新公布裁員計畫，共將裁員超過1000人。(圖截取自電視畫面)

科技產業裁員持續，包括LinkedIn、Cruise、Carbon等公司已最新公布裁員計畫，共將裁員超過1000人。根據州府正式公告表明，多家科技公司已披露在灣區裁員，其裁減人員動作，顯示科技業可能在2024年迎來不詳的開端。

LinkedIn是一家工作與職涯導向的社群網路公司；Cruise是自動駕駛汽車公司；Carbon則為3D數位印刷公司，它們已正式公布可能造成當地就業市場影響的裁員計畫，並將文件提交給「加州就業發展局」(Employment Development Department，簡稱EDD)。

以下是計畫裁員發送給EDD、並在州府機構公共網站上的WARN(員工調整與再培訓通知法案、Worker Adjustment and Retraining Notification Act縮寫，為加州法律規定，要求員工人數超過100人公司、在進行大規模裁員或關廠前，必須提前通知)裁員通告：

LinkedIn決定在灣區裁減433個職務。其中，有349個職位在山景城、42個在桑尼維爾、42個在舊金山。LinkedIn於2023年12月15日發出WARN通知。EDD於今年1月19日在網站公布訊息，裁員已於12月15日生效。

Cruise決定在灣區裁員535人。其中在舊金山裁員474人、桑尼維爾43人、南舊金山裁撤18人。Cruise發出WARN通知日期為12月14日，EDD則於2024年1月19日公布。裁員已於去年12月中旬生效。

Carbon於去年12月12日披露在紅木城裁員60人的計畫。裁撤人員動作將於今年2月15日開始進行。

這三家公司公布在灣區共裁減1028個工作職位。

此外，在其他醫療保健、生物科技、醫療等產業的多家公司，也正在削減灣區職位：

Becton, Dickinson and Company為醫療科技公司，將在聖荷西辦公室裁減111個職位。這些裁撤職位是自2023年3月開始裁員活動的部分職務，並將持續到2024年9月底。

Invitae是提供基因檢測的生技公司，已決定裁減238個職位。

所有科技與生命科學公司都將所有裁減職務動作描述為「永久性」(permanent)。

裁員 灣區 舊金山

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