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聖荷西市議會發聲明 促美支持以哈停火

編譯組╱綜合報導
聖荷西市議會發聲明信支持以色列與哈瑪斯停火。圖為聖荷西市政廳。(取自聖荷西市府臉書)
聖荷西市議會發聲明信支持以色列與哈瑪斯停火。圖為聖荷西市政廳。(取自聖荷西市府臉書)

聖荷西市長馬漢(Mayor Matt Mahan)與市議會所有十位市議員16日簽署一份聲明信，敦促美國政府支持以色列與哈瑪斯之間停火。這份共323字聲明，也呼籲保護平民生命，並向加薩走廊提供人道援助。

聖荷西市議會聲明信內容表明，支持釋放雙方人質與囚犯，並譴責伊斯蘭恐怖主義與反猶太主義，指出這些恐怖主義現象在大學校園、K-12學校與當地宗教組織氾濫。聲明信中指出，大家有義務明確拒絕這種仇恨，所有社區安全與未來密不可分，必須站在一起，重新致力打擊所有形式的仇恨。

聖荷西市議會發出聲明信，但將不會通過決議。聲明與舊金山及屋崙民選官員採取行動不同，後兩個城市在哈瑪斯10月7日襲擊以色列之後，在市議會會議投票通過決議。然而，根據1970年代的一項章程，聖荷西被禁止通過有關外交政策事務的決議。市議會聲明是由市議員柯恩(David Cohen)發起，他是聖荷西市唯一猶太民選市議員。

馬漢在聲明中表示，他很高興市議會致力於和平，不會因為分歧意見與外交政策辯論而分散對市政的專注力。為了捍衛並推進價值觀，在當下能做最好事情就是齊心努力，讓聖荷西成為一個安全、可負擔、充滿機會、尊重、支持多元文化社區的地方。

一個多月前，有活動人士催促聖荷西市針對中東衝突表達立場。相關中東議題的衝突，也在灣區引發了許多起抗議活動，並引發長達數小時的市議會會議。居民們在會議討論，民選官員應如何針對此一議題表達立場。

舊金山市議員們則於本月以8比3的投票結果、支持停火決議，儘管市長布里德譴責這項行動，表示決議案並不代表全舊金山市的立場。屋崙市議會則於去年11月，即通過一項支持停火的決議。

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