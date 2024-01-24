前聖荷西警官 種族主義短信遭曝光

前聖荷西警官麥克納馬拉的簡訊被曝光，其中含不少種族主義言論。（圖片來源：KTVU FOX2）

聯邦法官下令公布一名前聖荷西 警官的第二批短信，曝光出他在兩個月内發送的數百條種族主義和恐同信息，顯示了這位前警察對非裔 、亞裔、同性戀者、女性和智障人士的不尊重。

去年11 月初，聖荷西警察局長馬塔 (Anthony Mata)透露前警官麥克納馬拉 (Mark McNamara)， 在因尚不清楚的刑事案件接受調查時，發送的一系列種族主義短信。

麥克納馬拉傳簡訊給一位朋友時說：「我討厭黑人 。」這是公開的最激烈、最簡單的簡訊之一。

麥克納馬拉是白人警官，於 2022 年 3 月在聖荷西一家餐廳的台階上射傷了一名叫格林（Ka'un Green）的男子。當時他錯誤地認為這位年輕的非裔足球運動員是槍擊嫌疑人。

事實上，許多人認為格林那天晚上是英雄，因為他用槍從醉酒顧客手中奪走了槍。格林雖然倖免於難，但他中了四槍，至今感到腹部疼痛。

自從第一批簡訊曝光以來，格林和他的法律團隊修改了針對麥克納馬拉和聖荷西市的過度使用武力訴訟，表示槍擊事件現在應被視為仇恨犯罪。

格林的法律團隊一直在尋找更多關於麥克納馬拉的背景，並希望搜尋他的社群媒體帳號。但上周向法院提交的長達 171 頁的法庭文件顯示，麥克納馬拉於 11 月 4 日刪除了他的 Facebook 和 Instagram 帳戶，也就是局長公開他短信的第二天。

格林的律師之一布爾納（Patrick Buelna）將這比作罪犯在突襲中將毒品沖進馬桶。在對銷毀證據進行比較時，法官考辛斯（Nathaneal Cousins）下令將麥克納馬拉的第二批短信曝光。

大多數訊息不能在此重複，因為幾乎每個訊息都包含N詞（侮辱非裔的詞匯）。有兩個關於非裔的貶損性言論的例子是：「你不想因為黑人駕駛而逮捕他們」和「我討厭黑人勝過討厭當警察」。

一段簡訊中，麥克納馬拉對他的亞裔醫生用了華人眾所周知的侮辱稱謂。