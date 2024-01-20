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金山2高中學生攜槍 引發遊行抗議

記者劉先進／舊金山報導
舊金山華盛頓高中和伽利略高中部分學生以及社區民眾，19日到舊金山市府遊行，抗議校園內防止槍枝暴力的安全措施不足。（林灼世提供）
舊金山華盛頓高中和伽利略高中部分學生以及社區民眾，19日到舊金山市府遊行，抗議校園內防止槍枝暴力的安全措施不足。（林灼世提供）

舊金山華盛頓高中（George Washington）和伽利略高中（Galileo）的部分學生以及社區民眾，19日來到舊金山市府，遊行抗議校園內防止槍枝暴力的安全措施不足，質疑金山聯合學區官員沒有認真對待這些威脅。就在12月，這兩所學校有三名學生攜帶槍械到學校，幸好並未發生開槍事件。

遊行組織者、華盛頓高中生帕克（Audrey Parker）說，對事件發生後缺乏資訊感到沮喪。關於學生持槍事件，幾個小時內都沒有官方消息，學生們只能依靠社交媒體和謠言，而這些謠言比現實要糟糕得多。

曾參與罷免舊金山教委的社區知名華裔、競選金山民主黨縣中央委員會席位的林灼世（Laurance Lem Lee）對本報表示，華盛頓高中有兩名學生攜帶某種武器，伽利略高中也有一名學生帶槍，但媒體卻很少報導。公眾在社媒X看到相關資訊，很多故事在家長和教育工作者之間變成謠言。學區有政策，但事情如何發生、如何執行這些政策，並未很好傳達，學生們感覺聲音沒有被傾聽。他指出，「我在學校的相關程式中發現，有幾個地方比較模糊，有待解釋。現在很多學生沒有安全感」。

華裔林灼世也參加此次遊行。（林灼世提供）
華裔林灼世也參加此次遊行。（林灼世提供）

林灼世、金山青年委員會、母親呼籲槍枝意識行動（Moms Demand Action for Gun Sense in America）等社區團體和個人，致信學區和校監，批評各校園缺乏安全政策、程式和基礎設施。學校對危險事件的準備和應對不足，比如，封鎖政策、門鎖維護和升級、與警方聯繫的延誤等都有缺陷；學校公共廣播系統失靈，導致學生和教育工作者無法瞭解緊急情況。

公開信建議，修復、更換校區內損壞和過時的公共廣播系統，將所有教室的門鎖更新為室內門鎖（柯倫拜恩鎖），確保教育工作者和教職員工快速安全地封鎖學校。

校監韋恩（Matt Wayne）說，在華盛頓高中發生的事件中，兩名學生被發現攜帶武器，其中一名攜帶BB槍，另一名帶槍和BB槍。工作人員沒收槍枝，警方做出回應，事件被化解，因此無需封鎖校園。同一天，在伽利略高中，工作人員找到一名據說攜帶武器的學生，但該學生在被質問之前離開校園。安保人員保護校園，警員在午餐和放學時也在場。「無需封鎖校園，而且經過調查，從未證實有槍存在。由於在事件發生期間迅速採取適當的行動，危險升級的威脅被化解，能夠最大限度地減少干擾學校。」

舊金山華盛頓高中和伽利略高中部分學生以及社區民眾，19日到舊金山市府遊行，抗議校...
舊金山華盛頓高中和伽利略高中部分學生以及社區民眾，19日到舊金山市府遊行，抗議校園內防止槍枝暴力的安全措施不足。（林灼世提供）

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