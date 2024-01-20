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警局長首場社區會議 允春節加派警力

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山中央警局長金柘漢（右二） 上任後首場社區會議，在舊金山華埠花園角社區中心召開。（記者王子涵╱攝影）
舊金山中央警局長金柘漢（右二） 上任後首場社區會議，在舊金山華埠花園角社區中心召開。（記者王子涵╱攝影）

舊金山中央警局長金柘漢（Eric Kim）18日晚在華埠花園角廣場社區中心，舉辦上任後的首場社區會議，多位居民及當地小商業主參加。金柘漢希望社區會議能夠每月持續舉辦，增強警局和居民之間的信任，以了解社區的訴求和動向，並提供關鍵的公共資源幫助社區。

他表示，在即將到來的農曆新年，華埠將迎來大量的遊客，小商業也將繁忙起來，其中店家儲存的現金也將比以往增多。中央警局會在節日期間加派更多的警力，並根據情況向其他警局借調警員；一些退休警員也將在特殊時段增員。金柘漢強調，比起警員巡邏，更重要的是培養社區安全的意識，相互照顧。

金柘漢表示，中央警局正在改善警務流程、適應新規、與市府其他部門協作執法。例如打擊街頭違法擺攤，屬於工務局的管轄範疇，警局已無權干涉，但仍會根據其需求配合執法。罪犯起訴方面，在新任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）上任後，警局與地檢處的關係得到極大改善，警檢兩部門的合作更加順暢，讓罪犯的起訴和定罪率有所提升。

金柘漢提到，2024年前兩周中央警局所轄區域的主要犯罪率都下降，其中汽車盜竊下降61%、搶劫下降71%。

在總結2023年的警務工作時，金柘漢認為，警局形象的改善是中央警局最大的收穫，尤其是疫情期間市民對警員執法的一些誤解。他強調，警局在實踐總統所提出的21世紀警務規範，建立信任和合法性是重中之重。這要求警員與社區的溝通中，要盡量以非執法的方式接觸居民，以「保衛者」的心態維護社區的信任。

金柘漢同時鼓勵市民積極報案，保存收集證據至關重要。「警局人力不足已經不是個秘密，」金柘漢說，如果是暴力犯罪，警局肯定會派遣專門的調查人員；如果是普通案件，並且沒有留下實際的證據，如照片、視頻等，在海量的案件壓力下，警局很難會優先處理。

舊金山中央警局長金柘漢提醒，華埠在農曆新年將迎來大量遊客，店家現金儲量也將增長，...
舊金山中央警局長金柘漢提醒，華埠在農曆新年將迎來大量遊客，店家現金儲量也將增長，商戶需建立安全意識。（記者王子涵╱攝影）

華埠 暴力犯罪 疫情

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