屋崙警察局長空缺 市長盛桃盼改變流程

去年2月，盛桃解雇時任警察局長阿姆斯壯。（取材自KTVU FOX2）

屋崙 市長盛桃解雇前警察局長已近一年，屋崙市仍然沒有常任警察局長。市長16日告訴媒體KTVU，她對雇用新警察局長的過程感到沮喪，並希望屋崙選民幫助她改變這一現狀。

盛桃表示，希望引入一項投票 措施，在雇用新警察局長時，賦予市長辦公室更多的權力。去年2月，盛桃解雇了時任警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）。

根據城市憲章，屋崙警察委員會成員必須尋找並選擇警察局長候選人，市長只能從候選人名單中選擇。上月，盛桃拒絕了委員會給她的三名候選人名單。這份名單也包括阿姆斯壯的名字。盛桃說，她永遠不會再雇用這個人。

市長辦公室和委員會互相指責對方玩弄政治。盛桃表示，委員會根本不應該參與警察局長的招募過程。

「做為民選官員，我們是對人民負責的人，」盛桃在接受採訪時說，「不應該由一個不拿薪酬的公民諮詢委員會來選擇誰是警察局長，而應該讓城市的首席執行官（COO）來決定，那就是市長。」要改變這一流程，需要屋崙的選民同意修正城市憲章。但這項投票內容不會出現在今年3月的選票上，那還為時過早。

不少人傾向於將屋崙當前的犯罪問題歸咎於市長盛桃，雖然她才上任一年多。盛桃上周在一項採訪中指出，屋崙的犯罪率在她上任前就已在上升，「自2019年以來，屋崙犯罪率一直在穩步上升，那是在我上任三年之前，任何人說犯罪率僅在我任內開始上升的說法是不誠實的」。

她表示，去年9月提出的新社區策略已取得了成功。例如，在華埠 、住宅區和傑克倫敦廣場地區，搶劫案減少了42%，汽車竊盜案和竊盜案減少了32%，竊盜案減少了38%，商業竊盜案減少了13%。