歷年1月仇亞事件 帶來反思與改變

仇亞事件常導致受害人心理受創。（美聯社）

少數族裔媒體（EMS）16日在網站發布文章，主題是：1月是亞裔 美國人的悲傷回憶。內容指出，對大多數美國人來說，1月帶來的依然是一直籠罩全美難以消弭的分歧；對亞裔來說，1月是緬懷逝者的時刻，充滿了針對亞裔社區的痛苦記憶，也帶來了沈痛的反思—這些悲劇在提醒：是時候做出真正的改變了。

該文章列舉在1月發生的重大針對亞裔的暴力事件有：

2020年1月6日：89歲的黃馬奕愛（Yik Oi Huang）在自己舊金山家附近公園散步時被毆打重傷後死亡；

2023年1月11日：印第安納州布魯明頓一個公交車乘客聲稱要把中國人都趕走，同時反覆刺傷一名17歲的學生；

2022年1月15日：40歲的高慧民(Michelle Alyssa Go)被推下紐約時代廣場地鐵 月台後，被飛馳而來的地鐵軋死；

1989年1月17日：一個白人至上主義者在加州 斯圖克頓小學校園用半自動來福槍射殺五個小學生；

2023年1月21日：在加州蒙特利公園一個年長的亞裔男性用半自動手槍射殺了正在舞廳慶祝農曆新年的11人、傷及9人；

2023年1月23日：在加州半月灣，一個66歲的亞裔男性農場工人殺死了5名華人和2名拉丁裔同事；

2021年1月28日：一名84歲的泰裔長者在舊金山的居所附近散步時被暴力推倒致死。

更不用提41年前，Vincent Chin在底特律被兩個白人毆打致死。而這些僅僅是亞裔美國人遭遇的冰山一角。

文章指出，全美的亞裔社區已積極組織行動，應對導致暴力事件的系統性問題。很多紀念活動都強調社區的堅韌和溝通的努力，而不只是做無力的受害者。

在暴力事件之後亞裔的行動是非常重要的，因為很多個人和社區都有遭遇系統性地拒絕承認仇亞種族主義的經歷。2022年，亞特蘭大的一個槍手驅車數哩來到一間亞裔商戶，射殺8人，其中包括6名亞裔女性。而僅僅24小時之內，縣警長就宣布種族不是行兇的動因之一，兇手只是那天「心情不好」。全美亞裔都就此案提出抗議，促使白宮出面發表聲明。

徒手阻止蒙特利公園槍手繼續行兇的華人青年蔡班達，本周在自己舞廳舉行紀念活動緬懷逝者，並「慶祝社區的堅韌和團結」。去年槍擊事件之後，他在全美的各類亞裔美國人活動上演講，激勵大家，尤其是和他自己一樣的年輕人，參與到社區中來，並用得到的捐贈創立關注精神健康的基金。

這篇文章指出，雖然1月帶來亞裔喪生暴力之下的悲傷記憶，但亞裔和其他族裔共同的努力，讓大家看到團結一致建立平等和公正的社區可以療癒傷痛，讓暴力和仇恨無處藏身。