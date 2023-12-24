尹氏莊園30周年慶 紐森親自赴賀
美國公共事務聯盟（APAPA）於12月9日舉辦「紀念尹氏莊園成立30周年暨 2023 年 APAPA 全國團結獎晚會」，主辦方在活動上表彰了社區領袖和民選官員，加州州長紐森（Gavin Newsom）親自赴賀。
本次這個特別的活動在尹氏莊園內新建成的亞裔文化中心館（The Pavilion）舉辦，共計600餘人參加了活動。三年前加州的一場野火燒毀索拉諾縣的大片地區，同時也焚毀了尹氏莊園的活動中心。
經過辛勤努力重新建設，尹氏在原來場館的基礎上建成規模更大、功能更加完善且具有亞裔文化傳承意義的社區活動中心。為了紀念這一里程碑式的活動，包括州長紐森、副州長 Eleni Kounalakis等民選官員冠蓋雲集，齊聚一堂。
本次活動邀請美國演員、單口喜劇演員和電視主持人Michael Yo擔綱，他曾共同主持哥倫比亞廣播公司(CBS) 的《內幕》(The Insider)，目前在雅虎(Yahoo)主持Yo Show；女主持人則是FOX40 的主持人記者克里斯汀•瓦爾坦（Kristin Vartan）。
APAPA的全國董事會主席Joe Johal和全國執行主席CEO尹立懷（Mary Yin Liu）分別登台講話，現場並表彰了全國多地的分會負責人，APAPA創辦人尹集成在夫人黃春芳的陪同下，代表社區領袖上台接受表彰。
出席本次慶祝活動的嘉賓還有美國眾議員麥克湯普森（Mike Thompson）、加州財政部長 Fiona Ma、加州州審計長瑪麗亞•科恩（Malia Cohen）、加州參議員比爾•多德（Bill Dodd） 、加州議會少數黨領袖詹姆斯•加拉格爾（James Gallagher）、加州議會多數黨領袖塞西拉•阿吉亞爾-庫裡（Cecila Aguiar-Curry）、 紐約州議員威廉•科爾頓（William Colton）、黑人核心小組主席 – 加州眾議員洛里威爾遜（Lori Wilson）、亞洲核心小組主席 – 加州眾議員Evan Low、加州眾議員賈斯米特•貝恩斯（Jasmeet Bains）、加州眾議員史蒂芬妮‧阮（Stephanie Nguyen）、沙加緬度國家行動網路主席Tecoy Porter博士、美國華人組織全國主席Linda Ng，以及來自全國各地APAPA 分會的領導人等。
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