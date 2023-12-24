灣區放映PBS獲獎紀錄片 探討亞裔仇恨

「The Race Epidemic」紀錄片講述了由新冠病毒引發的另一場疫情—針對亞太裔的仇恨流行病。圖為反仇恨示意，與本片無關。（美聯社）

亞太裔美國人領導力基金會（APALF）聯合戴利市（Daly City）市長Juslyn Manalo 以及加州城市聯盟API 核心小組（League of California Cities API Caucus）於2023年12月16日星期六舉辦了「The Race Epidemic」紀錄片的特別放映。放映結束後，戴利市長Juslyn Manalo、舊金山 市議員丁右立（Phil Ting)、舊金山市檢察官邱信福（David Chiu）以及 APALF 執行董事兼前洛杉磯市議員 David Ryu 組成的座談會引領了觀眾對紀錄片的主題進行深入討論，同時回答了觀眾的問題。

「The Race Epidemic」紀錄片講述了由新冠病毒引發的另一場疫情—針對亞太裔（AAPI）的仇恨流行病。影片深入剖析了體制性種族主義 以及針對亞太裔的仇外、歧視 和暴力的歷史。這部影片是這個時代的一部重要作品，講述了無辜的亞太裔在街頭遭到襲擊甚至被謀殺的故事，可上網https://theracedocumentary.org/ 了解更多資訊。

Juslyn Manalo表示：「持續呼籲人們關注亞太裔所面臨的仇恨行為和犯罪的增加是至關重要的。這部電影讓觀眾更深入了解亞太裔在歷史上和至今仍面臨的種族主義。透過教育以及與盟友在社區中進行闡明、對話和治癒，我們在一起變得更加堅強。」

根據美聯社-NORC/AAPI數據的一項新民意調查顯示，2023年就有三分之一的亞太裔面臨種族仇恨問題，此外，Stop AAPI Hate還記錄了2020年至2022年間發生的1萬1409起個別的仇恨行為。

邱信福指出：「針對亞太裔社區的種族主義對我來說並不新鮮，因為在成長過程中，有人稱呼我污辱性的詞語。近年來，令人難以置信的是，我們的家庭成員經常遭受公開的種族主義暴力攻擊，而隨意的種族主義則繼續困擾著我們的亞太裔社區。」

自2023年9月1日起，「The Race Epidemic」已在全國400多台PBS電視台播出。未來三年全國所有PBS附屬機構將向300至400萬個觀眾播放此紀錄片。 此外，「The Race Epidemic」還可透過PBS Passport（串流媒體）App在行動裝置上線上觀看。

丁右立說，「The Race Epidemic」紀錄片聚焦了針對亞太裔的歧視歷史，以及仇恨事件和暴力如何持續至今，身為議會預算主席，在他的領導下三年內獲得近2.5億美元國家投資的工作，以幫助亞太裔和其他社區獲得他們需要資源，來幫助受害者、加強暴力預防計劃並更深層的理解。然而工作尚未完成，必須繼續努力消除仇恨。

「The Race Epidemic」紀錄片由 APALF 製作，APALF是一個非營利 501(c)3組織，致力於鼓勵積極的公民參與，並幫助準備和培訓合格的亞太裔領導人從事公共服務。