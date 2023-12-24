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有如恐怖電影 暴風雨後 沙加緬度墜數十隻死雁

記者江碩涵／沙加緬度報導
12月20日早上北沙加緬度地區出現數十隻死掉的野雁，很有可能是被暴雨以及雲層中的雷電擊落，而掉到地面死亡。（翻攝自KCRA3）
12月20日早上北沙加緬度地區出現數十隻死掉的野雁，很有可能是被暴雨以及雲層中的雷電擊落，而掉到地面死亡。（翻攝自KCRA3）

剛過去的一周，全舊金山灣區都壟罩在大氣河風雨中，中谷地區也不例外。根據中谷當地媒體KCRA3報導，12月20日早上北沙加緬度地區出現數十隻死掉的野雁，很有可能是被暴雨以及雲層中的雷電擊落，而掉到地面死亡，加州漁獵部（California Department of Fish and Wildlife）正在調查。

大氣河壟罩了全北加州， 12月18日凌晨暴風雨開始侵襲北加地區。加州漁獵部環境科學家羅傑斯（Krysta Rogers）表示：「這一事件可能是因為18日清晨當地有一場相當嚴重的雷暴穿過沙加緬度中谷地區，這些野雁很可能是在風暴中飛行，而風暴中的雷電活動，可能使這些鳥驚呆，導致掉落到地面。」

這些野雁是北加州常見的過冬候鳥，也是雪雁的一種，每年秋冬時期都會從更北的加拿大等地飛到北加來度過寒冬，春天再飛回北方，又被稱為加拿大雁（Canada Goose），不過一次死了數十隻野雁，不是常見的事情，也引起官方的重視。

沙加緬度當地居民阿爾瓦雷斯（Adreana Alvarez）和她的兒子桑多瓦爾（Fabian Sandoval）親眼看到這些野雁死在地上，而且感到心裡很不安。桑多瓦爾說，他早上出門時，就在沙加緬度Kenmar Road地上看到一堆死掉的野雁，不少也被車子輾過，地上血跡斑斑，相當驚人。

阿爾瓦雷斯說：「我覺得這場景超級像一部恐怖電影的開始。我當時想，天哪，這根本就是『鳥』這部恐怖電影真實上映在我眼前啊。」

沙加緬度縣府官員告訴 KCRA 3，動保官員已在現場處理，且清點過後，有至少37 隻死雁屍體。沙加緬度縣府官員表示，雖然整個事件很罕見，但也並非前所未有，每年冬季暴風雨時期，地上總會有些許的野雁屍體，但只是數量沒這麼多而已，這次會有這麼大批的數量，很有可能剛好遇到野雁正在遷徙飛行，是整批一起遭受雷擊。

羅傑斯表示，不只是野雁，的確很多鳥類都喜歡夜間時候遷徙、集體飛行，因此這整起事件應該是半夜野雁正在遷徙，但不幸地集體被雷電集中而掉落。他補充說明，現在已有四具較完整的野雁屍體正在進行相關檢查化驗，也必須進行疾病測試，若有更新進度，會再補充說明。

這些野雁是北加州常見的過冬候鳥，也是雪雁的一種，每年秋冬時期都會從更北的加拿大等...
這些野雁是北加州常見的過冬候鳥，也是雪雁的一種，每年秋冬時期都會從更北的加拿大等地飛到加州一帶來度過寒冬。（美聯社）
沙加緬度當地居民阿爾瓦雷斯和她的兒子桑多瓦爾親眼看到這些野雁死在地上，並接受採訪...
沙加緬度當地居民阿爾瓦雷斯和她的兒子桑多瓦爾親眼看到這些野雁死在地上，並接受採訪。（翻攝自KCRA3）

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