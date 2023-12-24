有如恐怖電影 暴風雨後 沙加緬度墜數十隻死雁

12月20日早上北沙加緬度地區出現數十隻死掉的野雁，很有可能是被暴雨以及雲層中的雷電擊落，而掉到地面死亡。（翻攝自KCRA3）

剛過去的一周，全舊金山灣區都壟罩在大氣河風雨中，中谷地區也不例外。根據中谷當地媒體KCRA3報導，12月20日早上北沙加緬度地區出現數十隻死掉的野雁，很有可能是被暴雨以及雲層中的雷電擊落，而掉到地面死亡，加州 漁獵部（California Department of Fish and Wildlife）正在調查。

大氣河壟罩了全北加 州， 12月18日凌晨暴風雨開始侵襲北加地區。加州漁獵部環境科學家羅傑斯（Krysta Rogers）表示：「這一事件可能是因為18日清晨當地有一場相當嚴重的雷暴穿過沙加緬度中谷地區，這些野雁很可能是在風暴中飛行，而風暴中的雷電活動，可能使這些鳥驚呆，導致掉落到地面。」

這些野雁是北加州常見的過冬候鳥，也是雪雁的一種，每年秋冬時期都會從更北的加拿大 等地飛到北加來度過寒冬，春天再飛回北方，又被稱為加拿大雁（Canada Goose），不過一次死了數十隻野雁，不是常見的事情，也引起官方的重視。

沙加緬度當地居民阿爾瓦雷斯（Adreana Alvarez）和她的兒子桑多瓦爾（Fabian Sandoval）親眼看到這些野雁死在地上，而且感到心裡很不安。桑多瓦爾說，他早上出門時，就在沙加緬度Kenmar Road地上看到一堆死掉的野雁，不少也被車子輾過，地上血跡斑斑，相當驚人。

阿爾瓦雷斯說：「我覺得這場景超級像一部恐怖電影的開始。我當時想，天哪，這根本就是『鳥』這部恐怖電影真實上映在我眼前啊。」

沙加緬度縣府官員告訴 KCRA 3，動保官員已在現場處理，且清點過後，有至少37 隻死雁屍體。沙加緬度縣府官員表示，雖然整個事件很罕見，但也並非前所未有，每年冬季暴風雨時期，地上總會有些許的野雁屍體，但只是數量沒這麼多而已，這次會有這麼大批的數量，很有可能剛好遇到野雁正在遷徙飛行，是整批一起遭受雷擊。