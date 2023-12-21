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聖他克拉拉縣新冠疫苗接種率低 亞裔僅19%

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）
新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

今年聖他克拉拉縣和全美的新冠疫苗接種率都遠遠低於往年。截止2023年12月18日只有19%的聖他克拉拉縣居民接種了最新的新冠疫苗。疫苗接種率在聖縣拉丁裔和非裔人群的接種率還要低，只有大約9%的拉丁裔和11%的非裔居民接種了最新的疫苗；而白人是22%，亞裔是19%。這也是新冠疫苗第一次通過商業市場投放，所以並不能保證完全免費。據悉，公共健康部門正在積極行動，為有困難的人群尋找免費或低價的疫苗。

雖然自新冠疫情開始之初，一些族裔的接種率就相對較低，但就最近的升級版疫苗而言，這一差距正在拉大。2022到2023年，拉丁裔居民接種二價加強針的比率相比白人只有一半。2023年秋季的升級版疫苗，這個比率下降到只有40%。

聖他克拉拉縣公共健康部副主任茹德曼（Sarah Rudman)醫師說：「公共健康最重要的職責之一，就是追蹤導致健康不平等系統性因子，並警示其對聖他克拉拉縣社區可能導致的風險。契合群體文化的宣導和教育必須加強，才能去除障礙，幫助人們獲得他們需要的防護。」

公共健康部表示，每一個6個月以上的人都需要2023年9月升級的新冠疫苗。升級版的疫苗是針對目前流行的新冠病毒類型的最好防護。

為保證本縣居民能獲得免費疫苗，公共健康部已經確認在本地CVS等藥房，實施「過橋救濟計畫（Bridge Access Program）」，並建議公司首腦和州府做出必要改進。此外，還會透過各種途徑和活動把疫苗送到有需要的社區。

沒有健保或健保不足的成人，均可通過「過橋救濟計畫」獲得免費疫苗。兒童可以通過聯邦政府「兒童疫苗計畫（Vaccines for Children Program)」免費接種疫苗。Medi-Cal亦可覆蓋升級版疫苗的費用。

沒有健保或常規醫師的個人，可以通過社區診所或縣健康系統加入健保。撥打1-866-967-4677電話，或訪問位於聖荷西South Bascom街770號的病人服務部都可以。工作時間是周一到周五早8時到晚5時。

疫苗 健保 非裔

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