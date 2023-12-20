天然／人工聖誕樹 灣區各有擁護者

含有燈飾的人工聖誕樹可以省去自己纏繞電線的步驟，而且可多年重複使用。（記者孫愛薇╱攝影）

聖誕節 長假即將來臨，各家各戶都準備聖誕節的居家布置，以增添節慶氛圍，而聖誕樹可說是聖誕布置的主軸。關於採購聖誕樹有許多不同的選擇。有的家庭選擇每年上山購買自然生長的聖誕樹，也有家庭添購人工製造的聖誕樹，各有其喜好。

居住在灣區 的Mandi就是偏好天然聖誕樹的家庭。在灣區想要購買自然的聖誕樹，需要到鄰近的農場選購。普遍來說，灣區附近的聖誕樹農的聖誕樹大概100到150元之間。

Arizona Cypress的樹葉呈現細軟的放射狀，在掛裝飾品時要往具有支撐力的樹枝部位擺放。（記者孫愛薇╱攝影）

Mandi所去的農場是Rancho Siempre Verde，大約需一個小時的車程，但是有可以給小朋友玩的遊樂設施，還有免費的熱可可供應。不僅可以選購聖誕樹回家，還能帶小朋友體驗聖誕氛圍。

Mandi今年選擇Arizona Cypress樹種，具空氣感的樹形非常考驗布置者。（記者孫愛薇╱攝影）

今年Mandi所選擇的樹種為Arizona Cypress。這一種的樹型比較具有空氣感，適合放很多的裝飾物，以往Mandi會選擇諾柏杉（Noble fir）這款經典的聖誕樹種。諾柏杉的樹葉飽滿而堅硬，樹形完整，是最受喜愛的聖誕樹種，但由於剛好農場今年的諾柏杉選擇很少，最後才選了Arizona Cypress做為今年的聖誕樹。

諾柏杉是最受歡迎的聖誕樹種，樹葉堅硬飽滿。（記者孫愛薇╱攝影）

談到每年都要上山購買聖誕樹，Mandi不僅不覺得累，反而覺得這樣很有儀式感，讓布置在家中的聖誕樹有全家人一起完成的回憶。而且天然的樹放在室內，有樹木本身的香味，家裡會充滿樹的芳香。

關於聖誕樹的回收與處理，Mandi表示，市府會在跨年後的一周開放給家庭丟棄聖誕樹。如果樹形太大，居民要自己將樹截斷。最後市府將自然的產物再回歸到自然。

同樣居住在灣區的吳太太，則選擇購買含有燈飾的人工聖誕樹。她表示，當初在選購聖誕樹時，就特別注意到要含有燈飾聖誕樹，這樣才不會又要自己把燈纏繞在樹上。電線裸露在樹上很不美觀。燈飾也有分LED白光黃光，甚至是圓形的小燈泡，端看家庭想要哪一種的聖誕氛圍。

含燈飾人工聖誕樹的燈泡準確繫在樹梢處，從近處、遠處看都美觀。（記者孫愛薇╱攝影）

雖然選購一棵品質好的含燈人工聖誕樹需要花費300元以上，但是可以用很多年，攤提下來，每年的花費其實是比較低的，而且不需要處理每年丟棄的問題。

吳太太指出，採買聖誕樹的第一步就是先量好家中天花板的高度。聖誕樹的高度加上樹頂的裝飾，至少保留30公分的空間，整體聖誕樹的布置才不會顯得太擁擠。