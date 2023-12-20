我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

天然／人工聖誕樹 灣區各有擁護者

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
含有燈飾的人工聖誕樹可以省去自己纏繞電線的步驟，而且可多年重複使用。（記者孫愛薇╱攝影）
含有燈飾的人工聖誕樹可以省去自己纏繞電線的步驟，而且可多年重複使用。（記者孫愛薇╱攝影）

聖誕節長假即將來臨，各家各戶都準備聖誕節的居家布置，以增添節慶氛圍，而聖誕樹可說是聖誕布置的主軸。關於採購聖誕樹有許多不同的選擇。有的家庭選擇每年上山購買自然生長的聖誕樹，也有家庭添購人工製造的聖誕樹，各有其喜好。

居住在灣區的Mandi就是偏好天然聖誕樹的家庭。在灣區想要購買自然的聖誕樹，需要到鄰近的農場選購。普遍來說，灣區附近的聖誕樹農的聖誕樹大概100到150元之間。

Arizona Cypress的樹葉呈現細軟的放射狀，在掛裝飾品時要往具有支撐力...
Arizona Cypress的樹葉呈現細軟的放射狀，在掛裝飾品時要往具有支撐力的樹枝部位擺放。（記者孫愛薇╱攝影）

Mandi所去的農場是Rancho Siempre Verde，大約需一個小時的車程，但是有可以給小朋友玩的遊樂設施，還有免費的熱可可供應。不僅可以選購聖誕樹回家，還能帶小朋友體驗聖誕氛圍。

Mandi今年選擇Arizona Cypress樹種，具空氣感的樹形非常考驗布置...
Mandi今年選擇Arizona Cypress樹種，具空氣感的樹形非常考驗布置者。（記者孫愛薇╱攝影）

今年Mandi所選擇的樹種為Arizona Cypress。這一種的樹型比較具有空氣感，適合放很多的裝飾物，以往Mandi會選擇諾柏杉（Noble fir）這款經典的聖誕樹種。諾柏杉的樹葉飽滿而堅硬，樹形完整，是最受喜愛的聖誕樹種，但由於剛好農場今年的諾柏杉選擇很少，最後才選了Arizona Cypress做為今年的聖誕樹。

諾柏杉是最受歡迎的聖誕樹種，樹葉堅硬飽滿。（記者孫愛薇╱攝影）
諾柏杉是最受歡迎的聖誕樹種，樹葉堅硬飽滿。（記者孫愛薇╱攝影）

談到每年都要上山購買聖誕樹，Mandi不僅不覺得累，反而覺得這樣很有儀式感，讓布置在家中的聖誕樹有全家人一起完成的回憶。而且天然的樹放在室內，有樹木本身的香味，家裡會充滿樹的芳香。

關於聖誕樹的回收與處理，Mandi表示，市府會在跨年後的一周開放給家庭丟棄聖誕樹。如果樹形太大，居民要自己將樹截斷。最後市府將自然的產物再回歸到自然。

同樣居住在灣區的吳太太，則選擇購買含有燈飾的人工聖誕樹。她表示，當初在選購聖誕樹時，就特別注意到要含有燈飾聖誕樹，這樣才不會又要自己把燈纏繞在樹上。電線裸露在樹上很不美觀。燈飾也有分LED白光黃光，甚至是圓形的小燈泡，端看家庭想要哪一種的聖誕氛圍。

含燈飾人工聖誕樹的燈泡準確繫在樹梢處，從近處、遠處看都美觀。（記者孫愛薇╱攝影）
含燈飾人工聖誕樹的燈泡準確繫在樹梢處，從近處、遠處看都美觀。（記者孫愛薇╱攝影）

雖然選購一棵品質好的含燈人工聖誕樹需要花費300元以上，但是可以用很多年，攤提下來，每年的花費其實是比較低的，而且不需要處理每年丟棄的問題。

吳太太指出，採買聖誕樹的第一步就是先量好家中天花板的高度。聖誕樹的高度加上樹頂的裝飾，至少保留30公分的空間，整體聖誕樹的布置才不會顯得太擁擠。

灣區 聖誕節

上一則

今年201遊民離世 聖他克拉拉縣悼念

下一則

南聖荷西凌晨槍響1死1傷 警方緝凶

延伸閱讀

聖誕樹下送孩子的禮物 橙縣竊賊不放過

聖誕樹下送孩子的禮物 橙縣竊賊不放過
74年傳統結束 亞城梅西百貨取消聖誕樹點燈

74年傳統結束 亞城梅西百貨取消聖誕樹點燈
人造聖誕樹如何挑選？ 專家傳經驗法則

人造聖誕樹如何挑選？ 專家傳經驗法則
出現咳嗽、鼻塞、過敏反應 小心聖誕樹症候群

出現咳嗽、鼻塞、過敏反應 小心聖誕樹症候群
今年聖誕樹供應足 價格微漲 但漲幅比去年低

今年聖誕樹供應足 價格微漲 但漲幅比去年低

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

2023-12-12 12:32
Netflix新片「斷訊」目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。（Netflix影片畫面截圖）

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

2023-12-14 12:46
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單