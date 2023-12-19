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華女再得新冠：症狀大不同 趕緊檢測服藥

記者劉先進 ／屋崙報導
屋崙華人Gia 提醒朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，以免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華人Gia 提醒朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，以免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

近期新冠病毒又竄起。屋崙華人Gia日前二次感染新冠病毒，症狀居然和第一次大不相同，包含咳嗽、打噴嚏，一開始以為是流感等病因，檢測後才發現是新冠，趕緊買藥治療。她提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。

根據聯邦疾控中心（CDC）數據顯示，美國一半以上的新冠病例，是由兩種新的具有免疫侵襲性的冠狀病毒變種引起，這導致了假期前的感染潮。占主導地位的Omicron亞變種HV.1自9月初以來一直在穩定流行；但是最近從其母體BA.2.86中分離出來的 JN.1 變異毒株病例也在快速增長。

根據CDC風險評估，JN.1變異株與早期的SARS-CoV-2變異株相比，表現出更強的免疫逃避能力，占上周新增病例的21.4%，幾乎是感恩節期間報告的8%的三倍。

新冠病例在全美不斷攀升，過去一個月中，每周急診就診人數增加57%以上，截至12月9日的一周中達到5萬1708 人次。根據CDC廢水數據顯示，全國的SARS-CoV-2病毒濃度很高，接近去年12月的數據。評估報告中說，JN.1的持續增長表明，不僅傳播能力更強，更善於躲避人體的免疫系統。

Gia表示，雖然並不清楚自己具體感染何種新冠毒株，但此次的症狀，卻和去年首次感染大不相同。她說，之前會身體發熱、不舒服；而這次是咳嗽、喉嚨痛，還流鼻涕，「一開始沒有往感染新冠這方面想，因為症狀不相同。」

Gia擔心感染流感或呼吸道合胞病毒（RSV），所以透過醫生預約了檢測，結果發現又是新冠，「也不知道何時感染的，不過現在經常聽到有人在背後咳嗽，戴口罩的人也少了很多，感染機率自然加大。」

Gia後來在家中決定自己再測一次，確認是新冠。她趕緊聯繫醫生，購買了Paxlovid藥，避免新冠後遺症。她也提醒華人朋友，平時注意戴口罩，勤洗手，不要用手擦拭眼睛和鼻子，遇到類似流感症狀，不要掉以輕心，儘快檢測，確診後趕緊買藥。她說︰「男友之前就吃了虧，新冠後沒有在五天內服Paxlovid藥，乾咳了一個多月才好。」

檢測 華人 流感

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