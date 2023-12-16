吳嘉明掌聖他克拉拉縣醫學協會 第2位亞裔女性會長

加州眾議員羅達倫（右）在聖他克拉拉縣醫學協會年度晚會上祝賀吳嘉明(中)就職。（主辦方提供）

南灣眼科、視網膜外科醫師吳嘉明（Dr. Gloria W）當選聖他克拉拉縣醫學協會 (Santa Clara County Medical Association，SCCMA）第139任會長，於日前舉辦的年度頒獎晚會上正式就任，成為第二位領導該專業協會的美籍亞裔女性。

吳嘉明出生於古巴 ，後來和祖母、母親、姊姊一起來到美國，定居在伊利諾州的一個小鎮。 她的母親努力工作，支持兩個女兒擁有追求職業目標的最佳機會。吳嘉明曾就讀於哈佛大學，並在哥倫比亞大學獲得醫學學位，後來在康乃爾大學醫學中心和位於聖荷西的哈佛醫學院進行博士後研究，開始她的眼科實踐，專門從事視網膜手術。

吳嘉明是塔夫茨大學的兼任教授和舊金山加州大學 醫學院的臨床講師。她是多項專利的持有者和多本教科書的作者。此外，她也是「亞洲健康雜誌」的創辦人，該雜誌已併入史丹福大學 出版網路。