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吳嘉明掌聖他克拉拉縣醫學協會 第2位亞裔女性會長

聖他克拉拉縣訊
加州眾議員羅達倫（右）在聖他克拉拉縣醫學協會年度晚會上祝賀吳嘉明(中)就職。（主辦方提供）
加州眾議員羅達倫（右）在聖他克拉拉縣醫學協會年度晚會上祝賀吳嘉明(中)就職。（主辦方提供）

南灣眼科、視網膜外科醫師吳嘉明（Dr. Gloria W）當選聖他克拉拉縣醫學協會 (Santa Clara County Medical Association，SCCMA）第139任會長，於日前舉辦的年度頒獎晚會上正式就任，成為第二位領導該專業協會的美籍亞裔女性。

吳嘉明出生於古巴，後來和祖母、母親、姊姊一起來到美國，定居在伊利諾州的一個小鎮。 她的母親努力工作，支持兩個女兒擁有追求職業目標的最佳機會。吳嘉明曾就讀於哈佛大學，並在哥倫比亞大學獲得醫學學位，後來在康乃爾大學醫學中心和位於聖荷西的哈佛醫學院進行博士後研究，開始她的眼科實踐，專門從事視網膜手術。

吳嘉明是塔夫茨大學的兼任教授和舊金山加州大學醫學院的臨床講師。她是多項專利的持有者和多本教科書的作者。此外，她也是「亞洲健康雜誌」的創辦人，該雜誌已併入史丹福大學出版網路。

吳嘉明和她的丈夫王保羅（音譯，Paul J. Wang）醫師已在薩拉度加居住多年，他們活躍於南灣醫療界。 吳嘉明擔任南灣美國醫學女性協會主席14年，該協會擁有100多名女性醫學博士會員。而王醫師是心律不整服務中心的主任，也是史丹福大學的醫學教授。吳嘉明也被選為美國醫學會理事會女性醫師分會成員（2021-2023 年）。她的姊姊梁吳美琪（Bel Leong -Hong）是民主黨全國委員會亞太核心小組主席。

吳嘉明（右）和姊姊梁吳美琪（左）出席聖他克拉拉縣醫學協會年度頒獎晚會。（主辦方提...
吳嘉明（右）和姊姊梁吳美琪（左）出席聖他克拉拉縣醫學協會年度頒獎晚會。（主辦方提供）

史丹福大學 加州大學 古巴

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