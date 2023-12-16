涉謀殺華裔女友 男子過堂辯稱無罪 法官不准交保

涉嫌持刀刺殺27歲華裔 科技員工王金柏莉(Kimberly Wong)的29歲男子費什爾(Scott Fisher)，15日(周五)過堂時對謀殺罪名辯稱無罪(not guilty)，法官不准許他交保。

王金柏莉與費什爾是一對情侶，兩人住在舊金山 普里西迪歐高地(Presidio Heights)克雷街(Clay Street)3200街段一棟多層公寓的一個單位。政府部門的公共資訊指出，王金柏莉是那間公寓的擁有人。

報導指出，王金柏莉是財經服務公司Plaid的科技部門員工，該公司的總部就在舊金山。11月30日(周四)那天王金柏莉沒有到公司上班也沒有請假，後來公司主管同事打電話給警察局，表示一整天都沒辦法連絡上她，請警察局派人去做「安好探視」(wellness check)，警察進入公寓後發現王金柏莉的屍體，但費什爾不在那裡。

費什爾在一周後(12月7日)在舊金山東北邊約30哩的康柯德市(Concord)被警方逮捕，他隨後被控謀殺罪名(murder)。這件家暴 殺人案在普里西迪歐高地引發震撼，這個富裕的住宅區總是洋溢著安詳寧靜的氣氛。費什爾在審判中如果罪名成立，面臨26年至終身監禁的懲罰。